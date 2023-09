Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. In questa nuova stagione della soap opera nostrana creata da Giannandrea Pecorelli stiamo imparando a conoscere la new entry Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), fratellastro di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Angela (Alessia Debandi), nonché personaggio che parrebbe nascondere molti misteri legati al suo passato e alle sue origini. Ad avvallare tale ipotesi è lo stesso attore D'Agostino che, intervistato da NuovoTv, ha messo sul piatto qualche succulenta anticipazioni sul personaggio del quale veste i panni asserendo: "Matteo è pieno di debiti e per risolvere i suoi problemi economici farà un po' di danni".

Questa frase dell'attore sembra sottendere che Matteo, economicamente parlando, rappresenti una sorta di antitesi di Marcello ne Il Paradiso delle Signore 8, il primo finanziariamente disastrato e il secondo zeppo di denaro. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a darne conferma, Portelli potrebbe chiedere un prestito al fratellastro Barbieri per togliersi i debiti.

Danilo D'Agostino: 'Matteo nasconde un segreto'

Nel corso di un'intervista, Danilo D'Agostino ha lanciato qualche piccolo spoiler ai suoi nuovi telespettatori sul personaggio che sta interpretando ne Il Paradiso delle Signore 8, ovvero Matteo Portelli.

L'attore piemontese a tal proposito ha dichiarato: "Matteo è pieno di debiti e per risolvere i suoi problemi economici farà un po' di danni.

Lui nasconde un segreto", anticipazioni che lasciano presagire la creazione di diverse storyline, quella legata alle origini della famiglia Barbieri in primis, attorno a questo misterioso personaggio.

Matteo potrebbe chiedere a Marcello un prestito per togliersi i debiti

Sappiamo, quindi, che il giovane Portelli ha in mente anche di fare danni pur di risanare i suoi debiti, ma tale propensione del ragazzo potrebbe venire smorzata qualora scoprisse la portata economica del momento in potere del fratellastro Marcello.

Se venisse a conoscenza che Barbieri è ricco, difatti, è possibile avanzare l'ipotesi che Matteo riterrebbe un'eventuale richiesta di denaro allo stesso per togliersi i debiti come la via più facile, magari puntando proprio sul legame famigliare che li lega.

Se così fosse, però, parrebbe al momento poco plausibile il benestare del fratello di Angela a dare del denaro, seppur in prestito, a una persona che non conosce affatto come Matteo.

D'altro canto, nell'episodio della soap nostrana targata Rai che andrà in onda il 29 settembre, Marcello vorrà avere un confronto con Portelli dopo aver letto una lettera che la mamma di Matteo aveva scritto per la madre di Barbieri. Chissà che questo nuovo incontro tra i due fratellastri possa far cambiare opinione in meglio al socio di Salvo (Emanuel Caserio) nei confronti del fratellastro, magari anche divenendo propenso ad un possibile prestito.