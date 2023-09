L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana che va dal 25 al 29 settembre con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per la sparizione di Tommaso: nessuno saprò che fine abbia fatto ma Roberto, grazie alla sua testardaggine, riuscirà a far chiarezza sulla situazione e finirà per avanzare una proposta clamorosa a Ida.

Roberto riesce a ritrovare Ida e Tommaso: anticipazioni Un posto al sole al 29 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 29 settembre, rivelano che la sparizione di Tommaso e Ida finirà per preoccupare Roberto.

Non vorrà sporgere denuncia alla polizia, perché vorrà risolvere da solo la questione, e per tale motivo si metterà alla ricerca della donna e del bambino.

Intanto Marina si mostrerà sempre più diffidente nei confronti della nemica giurata Lara, convinta del fatto che la donna stia nascondendo qualcosa di losco su questa intricata vicenda.

Dopo aver girato in lungo e in largo, Roberto riuscirà a ritrovare Ida e il piccolo Tommaso e in tal modo li riporterà a casa.

Roberto fa una proposta sconcertante a Ida: anticipazioni Un posto al sole al 29 settembre

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni di Un posto al sole fino al 29 settembre rivelano che Ferri metterà Ida con le spalle al muro e le avanzerà una proposta che si preannuncia sconcertante.

Di cosa si tratta? Quale sarà la proposta che Ferri farà alla vera mamma del piccolo Tommaso? Non si esclude che Roberto possa aver compreso che la donna è complice di Lara Martinelli e possa chiederle di collaborare con lui per smascherare la sua ex.

Occhi puntati anche su Raffaele, che in questi nuovi episodi della soap si dirà pronto alla partenza per Barcellona, dove trascorrerà qualche settimana per stare con il figlio.

Rosa diventa la portiera del palazzo: anticipazioni Un posto al sole al 29 settembre

A quel punto il portiere di Palazzo Palladini si troverà costretto a cedere il testimone nelle mani di Rosa, che diventerà ufficialmente la sua sostituta. Una proposta che Rosa accetterà volentieri e si dirà particolarmente felice di farlo.

Tuttavia non tutti i condomini saranno entusiasti di questa sostituzione e della scelta finale ricaduta su Rosa.

Otello e Renato, ad esempio, informeranno Raffaele dei loro dubbi in merito a questa sua decisione.

Alberto, invece, si renderà conto di essere stato ingannato da Diana e non la prenderà bene. Situazione complicata anche per Nunzio: non riuscirà a digerire l'imminente matrimonio tra Rossella e Riccardo.

Guido sarà sempre più insofferente: anticipazioni Un posto al sole

Per lui sarà davvero complicato accettare l'inizio della nuova vita della dottoressa Graziani, che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Spazio anche alle vicende di Guido, che nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera sarà sempre più insofferente.

L'uomo non riuscirà ad accettare la costante presenza di Bice nella vita di Mariella, motivo per il quale si ritroverà esasperato.