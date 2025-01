Oltan umilierà Yesim quando tornerà sul suo yacht: "Non sei niente per me", le urlerà prima di cacciarla in malo modo nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Yesim andrà da Oltan per lamentarsi della vita poco agiata che le fa condurre Tarik e gli farà una proposta. La donna spiegherà che vorrebbe allearsi con Oltan per rubare a Tarik il patrimonio di 20 milioni di dollari. L'imprenditore rifiuterà con disprezzo e Yesim lascerà la barca in lacrime.

La confessione di Yesim sconvolgerà Tarik

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che le cose si metteranno molto male per Yesim che confesserà a Tarik di aver eliminato Burcu.

La reazione dell'uomo sarà furiosa, ma nonostante tutto proverà a salvare la situazione cercando il video che incastra Yesim. Tarik si recherà alla compagnia a cui appartengono i filmati di videosorveglianza e chiederà di poter comprare le immagini della sera dell'incidente. Per Tarik non sarà così semplice, perché l'uomo che gli mostrerà una chiavetta gli chiederà 500 mila lire senza dargli la possibilità di guardarne il contenuto.

Nel dubbio, l'avvocato non se la sentirà di pagare quella cifra e andrà via rinunciando all'affare. Si scoprirà che non esiste nessun video e che l'avvocato di Guzide ha giocato un brutto scherzo a Tarik per estorcergli il denaro. L'uomo tornerà da Yesim e le dirà che probabilmente non c'è nessuna immagine che la incastra e che in ogni caso non è disposto a pagare una somma così alta: "Se ci sono le prove pagherai per quello che hai fatto", le dirà.

Yesim chiederà dei soldi al suo compagno che le darà pochi spiccioli e questo la farà infuriare.

Yesim cercherà conforto in Oltan

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim sarà furiosa con Tarik che pur essendo molto ricco non le fa vivere la vita agiata che sognava. La donna andrà a sfogarsi da Oltan, visto che durante il loro ultimo incontro è scoppiata la passione, ma sarà delusa.

Quando salirà in barca, infatti, non troverà la disponibilità che si aspettava da lui. Yesim inizierà con il lamentarsi per la vita che gli fa condurre Tarik terminerà con una proposta. La donna chiederà a Oltan di stringere un patto: lei si impegnerà a dirgli dove si nasconde il tesoro di Tarik e lui in cambio gliene darà la metà.

Oltan sarà irritato da Yesim e la umilierà profondamente.

"Tu non sei niente per me", le dirà, invitandola a non andare in barca da lui senza prima avvisarlo. "Sei la donna che viene quando la chiamo e se ne va quando voglio", dirà con disprezzo Oltan prima di cacciarla in malo modo.

Il vero obiettivo di Yesim con Tarik

Nelle puntate in onda in Italia, Yesim sta facendo di tutto per avere un posto d'onore nella vita di Tarik. La donna, tuttavia, non agisce per amore perché l'unica cosa che le interessa è la buona posizione economica di Tarik. Pur non sapendo ancora che l'avvocato possiede un tesoro di 20 milioni di dollari, Yesim spera di andare a vivere con lui in una villa lussuosa e di avere la sua parte di patrimonio, diventando legalmente sua moglie. Tarik, in realtà, si è già pentito diverse volte per le proprie scelte di vita.