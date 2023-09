Johnny Depp e Jenna Ortega hanno smentito con forza i rumors che li vedevano protagonisti di una presunta relazione. L'attrice Jenna Ortega, interprete di Mercoledì Addams nella serie Netflix, da alcuni mesi è oggetto di continui pettegolezzi riguardo ad una sua presunta relazione sentimentale con un'altra star di Hollywood, l'attore Johnny Depp. Questi rumor hanno iniziato a circolare quando un sito di Gossip ha rivelato che i due attori erano stati visti insieme, mentre lavoravano nel sequel di Beetlejuice, nonostante fosse noto a tutti la mancata partecipazione di Depp al cast.

La smentita di Johnny Depp

Questo pettegolezzo ha costretto Depp in queste ore, tramite un suo portavoce, a rilasciare un comunicato stampa:

"Il signor Depp non ha nessuna relazione professionale o personale con la signora Ortega. Non l'ha mai incontrata né le ha ha mai parlato. Non è coinvolto in nessun progetto insieme a lei e non intende esserlo. È sconcertato da queste voci infondate e malevole che mirano a danneggiare la sua reputazione e la sua carriera".

La smentita da parte di Depp è stata netta e decisa. Ciò è stato dettato dalla necessità dell'attore, dopo le rivelazioni emerse nella causa con la ex moglie Amber Heard, di rifarsi una nuova reputazione sia nella vita privata che in quella professionale.

Quindi una diceria circa una sua relazione sentimentale con Jenna Ortega, di quarant'anni più giovane non avrebbe di certo giovato al suo ritorno tra le star di Hollywood, anzi sarebbe per l'attore un ulteriore danno alla sua reputazione.

Infatti nelle parole del suo portavoce emerge una precisa convinzione dell'attore:

"È disgustato da questi rumor crudeli e senza fondamento, che sono stati fabbricati per danneggiare la sua reputazione e la sua carriera".

La smentita di Jenna Ortega

Non si è fatta attendere nemmeno la smentita della Ortega, impegnata in questo periodo a girare il sequel di Beetlejuice che sarà nelle sale a settembre 2024; l'attrice ha scritto sul suo profilo social:

"Questo gossip è così assurdo che non riesco nemmeno a riderci su. Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp in vita mia.

Per favore, smettetela di diffondere falsità e lasciatici in pace ".

Entrambi gli attori hollywoodiani sono stati oggetto in questo caso, secondo le loro stesse dichiarazioni, di una "malevola operazione" di fake news, creata ad arte per diffondere sul loro conto solo falsità.

In particolare, nel caso dell'attore Johnny Depp, questa "campagna di falsità" ha lo scopo di minare, a parer suo, la sua reputazione professionale, faticosamente riconquistata in questo ultimo periodo, grazie alla sua partecipazione al film "Jeanne Du Barry", da pochi giorni uscito in tutte le sale cinematografiche italiane, in cui lo si può ammirare nel ruolo del re francese Luigi XV di Borbone.