Gli spoiler dello sceneggiato, per ciò che concerne le puntate di martedì 19 e mercoledì 20 settembre, raccontano che Lorenzo porterà Curro a far visita a Eugenia in sanatorio, e lui rimarrà molto scosso.

Nel frattempo Padre Camilo, oramai smascherato, estrarrà una pistola e immobilizzerà Alonso e Funes allo scopo di fuggire dalla tenuta. Grazie all'intervento di Catalina, che riuscirà a liberare i due uomini, il falso prete verrà consegnato a una Guardia Civile.

Jana vorrà sistemare l'aereo di Manuel [VIDEO], mentre Lope scoprirà che Salvador è stato catturato dai nemici in battaglia. Jimena cercherà di convincere il suo futuro sposo che prima dell'incidente aereo avevano programmato una crociera.

Le anticipazioni de La Promessa, in merito agli episodi del 19 e 20 settembre, evidenziano che la vera identità di Don Camilo verrà a galla in quanto sarà palese a tutti che non è un vero parroco.

Colui che si fa chiamare Camilo in realtà porta il nome di Roman Tejedor, spia ingaggiata dal padre di Jimena per constatare se la famiglia di Manuel fosse o meno in gravi guai finanziari. Roman, oramai smascherato, tenterà il tutto per tutto estraendo una pistola e prendendo in ostaggio Lope e Funes, con l'intento di lasciare la tenuta senza incorrere nella giustizia, ma l'intervento di Catalina non soltanto permetterà ai due uomini di liberarsi, ma anche di consegnare il malvivente alla Guardia Civile, la quale lo condurrà prontamente in caserma.

Lorenzo, intanto, porterà Curro a far visita a Eugenia in sanatorio, ma al ritorno il ragazzo sarà parecchio turbato, come se nella clinica fosse successo un evento significativo.

Le trame della soap opera spagnola, riguardante le puntate di martedì 19 e mercoledì 20 settembre, svelano che Jana vorrà sistemare l'aereo malandato col quale Manuel ha avuto l'incidente, ma il proposito della figlia di Dolores non andrà a genio a Maria, che proverà a dissuaderla da tale intento.

Lope, successivamente, verrà a conoscenza che Salvador è stato catturato dal nemico, ma prima di spargere la notizia vorrà vederci chiaro. Jimena proverà a instillare nella mente di Manuel il falso ricordo che, prima dell'incidente, il signorino e lei avessero concordato di fare una crociera sull'Atlantico. Jana si renderà conto di avere bisogno di denaro per riparare l'aereo di Manuel, quindi mediterà di chiedere aiuto a Catalina.