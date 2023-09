Un'altra settimana piena di vicende al cardiopalma investirà i telespettatori de La Promessa. Le anticipazioni dall'11 al 15 settembre riportano che Jana farà una grande scoperta su Jimena, ossia che sta manovrando a suo piacimento i ricordi di Manuel. La domestica non se ne resterà in disparte e si offrirà di mettere a posto l'aeroplano del ragazzo, sperando in questo modo di riaccendere la sua passione per l'aviazione.

Intanto tra il personale di servizio si creerà un legame ancora più unito quando verrà ricordato ciò che Teresa, Pia, Jana e Maria hanno fatto ai danni del barone.

Sarà così che i telespettatori apprenderanno cosa è accaduto all'uomo che ha perso la vita in misteriose circostanze. A proposito del barone, la sua eredità farà gola a Lorenzo, nonché padre di Curro, il quale cercherà di impossessarsene.

Anticipazioni La Promessa dall'11 al 15 settembre: Jana, Pia, Teresa e Maria complici

Non riuscendo a trovare la spilla scomparsa, il maggiordomo Gregorio sarà incaricato da don Alonso di torturare tutto il personale di servizio per spingerli a vuotare il sacco. Intanto anche la guardia civile indagherà sul furto: riusciranno a scoprire qualcosa? Vedendo Romulo maltrattato dall'altro maggiordomo, Pia non esiterà a mostrargli tutto il suo supporto.

Intanto, insieme a Jana, Teresa e Maria condivideranno le rispettive paure, rivangando alcuni ricordi legati alla notte in cui il barone è morto.

Sarà così che si scoprirà come è morto l'uomo. Mentre stava cercando di abusare di Teresa, Pia è intervenuta per proteggerla e con una statuetta ha colpito mortalmente il barone. Poco dopo Jana e Maria le hanno aiutate a sbarazzarsi del cadavere.

Sempre sulla scia delle confidenze, Pia ammetterà a Jana di essere ancora incinta.

Jana, invece, rivelerà che ha iniziato a lavorare dalla famiglia Lujan per scoprire dove sia suo fratello Marcos e vendicare l'omicidio della madre Dolores.

Spoiler La Promessa: Jana nota delle ferite sulla schiena di Curro

Lorenzo, nonché padre di Curro, continuerà a portare avanti i suoi piani che consistono nell'appropriarsi del patrimonio del defunto barone.

Don Alonso e la moglie saranno preoccupati.

Intanto Catalina vorrà vederci chiaro su padre Camilo e scoprirà che in realtà non è un prete. Durante le pulizie nella sala da fumo, Jana incontrerà Curro. Quest'ultimo avrà una spalla lussata e la domestica lo aiuterà a rimetterla in sede. In tale circostanza Jana noterà una serie di ferite sulla schiena del ragazzo, ma lui dirà di essersi fatto male mentre giocava a tennis col padre.

Salvador prigioniero di guerra

Teresa sarà informata da Lope che Salvador è stato fatto prigioniero di guerra, ma nessuno dei due vorrà informare Maria dell'accaduto. Nel frattempo la gravidanza di Pia andrà avanti e Candela l'aiuterà a vestirsi in modo da camuffare la pancia.

Jimena rivelerà a Jana di star volutamente manipolando i ricordi di Manuel raccontandogli una serie di menzogne sul suo passato e la relazione che ha con la giovane duchessa. La domestica, allora, cercherà di risvegliare i ricordi di Manuel, in special modo il suo amore per l'aviazione. Parlando con la sorella del ragazzo si renderà disponibile per aggiustare l'aeroplano. Curro, invece, continuerà a essere vittima di maltrattamenti.