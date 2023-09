Terra amara continua ad emozionare e presto Cukurova sarà segnata da un altro terribile lutto dopo la morte di Hunkar. Proprio quando sembrerà aver raggiunto la tanto agognata felicità con Zuleyha, Yilmaz perderà la vita dopo aver avuto un incidente con l'auto. L'intera cittadina si riunirà per dare l'ultimo saluto ad Akkaya e i momenti toccanti non mancheranno. Durante la cerimonia, infatti, vedendo la disperazione di Fekeli, il piccolo Adnan non esiterà a correre tra le braccia dell'uomo per consolarlo.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz vittima di un grave incidente

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che il destino non sarà clemente con Yilmaz. Presto lui e Zuleyha riusciranno ad ottenere il divorzio dai rispettivi coniugi e saranno pronti a condividere la loro vita nella nuova casa. Tuttavia, un evento nefasto spezzerà per sempre la felicità dei due protagonisti. Yilmaz verrà a sapere che Kerem Ali è ricoverato in ospedale e correrà in macchina da lui. In quel momento, sulla strada ci saranno anche Zuleyha e Demir, diretti in tribunale per la causa di divorzio. Yilmaz perderà il controllo dell'auto e finirà in un burrone. Sarà Demir a liberarlo dalle lamiere prima che la macchina sia avvolta dalle fiamme, ma questo non basterà.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz morirà dopo aver fatto pace con Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, dopo giorni di agonia e di preghiera, Yilmaz esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di Zuleyha. Nelle sue ultime ore di vita Akkaya si riappacificherà con Demir e gli farà promettere di prendersi cura della sua famiglia.

Zuleyha sarà disperata e a starle accanto in questo momento così doloroso sarà Demir che non la lascerà mai sola. Fekeli non riuscirà a credere alla terribile notizia e dopo aver perso Hunkar dovrà dire addio anche al suo figlioccio. Tutta Cukurova si preparerà a dare l'ultimo saluto a Yilmaz e gli abitanti si raduneranno davanti al cancello del ranch per accompagnarlo alla tomba.

Gulten, Cetin, Saniye, Nazire saranno accanto a Mujgan, Zuleyha e Fekeli. L'unica assente sarà Behice che non potrà assistere alla cerimonia a causa di un problema alla caviglia.

L'ultimo saluto di Cukurova a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate ci saranno i funerali di Yilmaz. Nessuno riuscirà ad accettare una morte così improvvisa e le lacrime prenderanno il sopravvento. A portare la bara di Yilmaz saranno Fekeli e Fikret, mentre Demir camminerà accanto a loro. Il momento più emozionante sarà quello dell'addio definitivo, quando Akkaya verrà seppellito. Fikret sarà distrutto dal dolore, accovacciato accanto alla tomba del suo amato figlioccio e vedendolo piangere Adnan andrà a consolarlo. Il bambino lascerà la braccia di Saniye per correre incontro ad Ali Rahmet che lo stringerà in un abbraccio pieno d'affetto.