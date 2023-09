Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il fatidico parto di Pia, che tuttavia porterà ad un evento a dir poco inaspettato.

Il bambino verrà rapito dal palazzo e, di punto in bianco, si perderanno le tracce. Un grande dolore per Jana e Dolores, le quali non si daranno pace e proveranno in tutti i modi a ritrovare il bambino della loro amica, prima che possa essere troppo tardi.

Il figlio di Pia viene rapito dal palazzo dopo la nascita: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, rivelano che dopo il tanto atteso parto, Pia si ritroverà a vivere una situazione decisamente rischiosa dal punto di vista personale.

Le condizioni di salute della donna non saranno delle migliori e necessiterà di appropriate cure mediche che le possano permettere di rimettersi in piedi al più presto e tornare così alla vita di sempre.

Intanto, però, all'interno del palazzo si vivranno dei momenti di grande apprensione e dolore, quando si scoprirà che il bambino di Pia è sparito.

Il neonato verrà rapito dalla sua culla e, da quel momento in poi, nessuno saprà che fine abbia fatto.

Jana disperata per il figlio di Pia: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Jana si mostrerà a dir poco disperata: la domestica non riuscirà a darsi pace per quanto è successo e proverà, con tutte le sue forze a risolvere questo arcano e a far sì che la sua amica possa riavere tra le sue braccia il bambino.

Al fianco di Jana, in questa lotta, ci sarà il dottor Abel che non la lascerà mai sola e sarà un valido supporto per la domestica, al punto che tra i due nascerà un feeling a dir poco speciale.

Jana, però, deciderà di chiedere aiuto anche a Manuel mettendolo al corrente di quello è accaduto e sperando che l'uomo possa darle una mano per cercare di arrivare alla risoluzione di questo giallo, prima che Pia scopra tutta la verità.

Dolores chiede scusa a Pia: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Intanto, però, la domestica si riprenderà dopo il momento del parto e chiederà subito di suo figlio: Pia vuole tenerlo tra le sue braccia e, a quel punto, Jana e Dolores si ritroveranno costrette a confessarle come stanno davvero le cose.

Un grande choc per Pia che si mostrerà a dir poco sofferente per quanto è successo al suo bambino e chiederà alle sue amiche di lottare per lei.

Dolores, in particolare, chiederà scusa a Pia per quanto è accaduto, prendendosi le colpe di questa "svista" che ha portato poi al rapimento del bambino. Pia, però, non le darà alcuna colpa e deciderà di perdonarla.