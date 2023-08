Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, in programma nel daytime di Canale 5, rivelano che si arriverà al momento del parto di Pia.

Un momento che dovrebbe essere felice per la domestica del palazzo, ma così non sarà. Il suo parto si rivelerà particolarmente complicato e come se non bastasse il bambino verrà anche rapito dal palazzo.

Pia partorisce: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Pia dovrà fare i conti con il parto imminente.

Nel momento in cui Abel prenderà in mano le redini della situazione, si renderà subito conto che c'è qualcosa che non quadra.

Il parto di Pia si rivelerà molto più complicato del previsto, al punto che mamma e figlio si ritroveranno in serio pericolo di vita.

Abel vivrà dei momenti di grande tensione, tanto da temere che la donna possa non farcela.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, dopo diverse ore di travaglio, Pia partorirà il suo bambino, ma entrambi saranno ancora in pericolo di vita.

Col passare dei giorni la situazione inizierà a dare dei segnali di miglioramento e la stessa Pia potrà riprendersi dopo aver trascorso dei momenti particolarmente complicati.

Il figlio di Pia viene rapito dal palazzo: anticipazioni La Promessa

I colpi di scena non sono finiti qui: gli spoiler della soap opera rivelano che il bambino verrà rapito dal palazzo.

Nessuno saprà che fine abbia fatto e tale sparizione creerà il panico nel piano della dimora riservato alla servitù. Che fine ha fatto il bambino e chi lo ha preso?

In attesa di scoprire se il bambino verrà ritrovato prima che sua mamma venga a scoprire come stanno le cose, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio anche per l'evoluzione del legame tra Jana e Abel.

I due passeranno sempre più tempo insieme e diventeranno quasi inseparabili, al punto da insospettire e indispettire Manuel.

Jana e Abel sempre più vicini: anticipazioni La Promessa

Il suo sentimento per Jana, nonostante il matrimonio con Jimena, non subirà alcun tipo di battuta d'arresto e vederla serena al fianco del suo amico medico gli creerà non pochi fastidi.

Alla fine, però, non potrà fare più di tanto per cambiare la situazione: il suo matrimonio con Jimena non può essere archiviato, soprattutto adesso che la donna è in attesa del primo figlio, frutto proprio della sua storia d'amore con Manuel.