Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, Lucia lascerà il lavoro all'atelier e verrà assunta dalla Galleria Moda Milano. Intanto, Maria penserà di proporre Agata come sostituta della venere. Successivamente, Matteo cercherà Marcello e rivelerà alla signorina Puglisi la sua parentela, mentre Vittorio svilupperà una nuova linea di abbigliamento per fronteggiare la concorrenza di Tancredi. Infine, Umberto scoprirà la verità su Odile, la figlia di Adelaide.

Adelaide soffre per sua figlia allontanando Marcello

Lucia Giorgi presenterà improvvisamente le sue dimissioni al Paradiso, così Maria penserà che potrebbe essere sostituita da sua sorella Agata, pur essendo a conoscenza dell'opinione contraria del padre. Intanto, Lucia sarà assunta dalla Galleria Milano Moda come capo-commessa, una decisione presa da Matilde, che non era a conoscenza del suo passato come Venere. Nel frattempo, Matteo sarà alla ricerca di Marcello, mentre quest'ultimo cercherà di confortare Adelaide, profondamente afflitta dalla lontananza di sua figlia. Ciononostante, la contessa rifiuterà il suo amato Barbieri.

Matteo dice di essere il fratellastro di Marcello ne il Paradiso

Nel mentre, Vittorio svilupperà una nuova e vincente linea di abbigliamento maschile per il Paradiso, mentre Umberto capirà che Adelaide si sente giù di morale, iniziando a indagare sulle cause del suo stato d'animo. Dopodiché, Matteo si presenterà da Maria dopo averla salvata rubandole un bacio e le svelerà di essere il fratellastro di Marcello.

Invece, Irene proporrà Alfredo come modello per la nuova copertina del Paradiso Market. Anche Salvatore, desideroso di attirare l'attenzione di Elvira, si offrirà a Vittorio per lo stesso ruolo. Successivamente, le foto scattate al Paradiso per la nuova copertina della rivista finiranno nelle mani di Matilde, la quale finirà con il dare un prezioso consiglio a Vittorio.

Umberto scopre che Odile è figlia biologica di Adelaide

Preoccupato per Adelaide, Umberto deciderà di recarsi a Villa Guarniei, ma verrà allontanato da Marcello poiché la Contessa sarà determinata a mantenere il massimo segreto sulla storia di Odile. Alla luce dell'arrivo di suo fratello Matteo, Barbieri contatterà sua sorella Angela per rivelare il passato della loro famiglia. Invece, Adelaide vorrà reagire al dolore causatole dalla figlia, ma quando si presenterà al Circolo per un evento, capirà che la sofferenza è ancora intensa. Matteo si recherà in clinica dalla madre, che gli svelerà la verità completa sulla storia della loro famiglia. Infine, Umberto scoprirà che Odile è la figlia biologica di Adelaide.