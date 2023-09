Nuovi colpi di scena in arrivo a La Promessa. Pia si sposerà con il maggiordomo Gregorio, ma non sarà un matrimonio d'amore. Saranno Cruz e Alonso a costringere i due a sposarsi e lo faranno dopo che Gregorio mentirà ai suoi signori, facendo credere che è lui il padre del bambino che aspetta la governante. Una bugia che il maggiordomo dirà per salvare Pia dal licenziamento. Peccato che subito dopo le nozze, Gregorio non esiterà ad avvelenare la neo moglie, nel tentativo di farla abortire.

Gregorio salva Pia dal licenziamento nelle prossime puntate de La Promessa

La soap Tv La Promessa, continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, grazie alle trame sempre più avvincenti. Tra qualche settimana, i telespettatori assisteranno all'ennesimo colpo di scena, che vedrà protagonista la governante Pia. La donna finirà nei guai a causa di Petra. Quest'ultima infatti, farà la spia e andrà a riferire a Cruz che la governante non ha abortito. La marchesa andrà su tutte le furie, visto che si sentirà ingannata e minaccerà di licenziare Pia. Sarà Gregorio ad aiutare Pia, sostenendo di essere lui il padre del bambino. Non solo, il nuovo maggiordomo, dirà di essere stato lui a convincere Pia a non abortire.

A La promessa Pia e Gregorio costretti a sposarsi

A questo punto, Cruz e Alonso faranno una proposta a Gregorio e Pia. Se vorranno continuare a lavorare a La Promessa, dovranno sposarsi. I marchesi saranno molto chiari. La situazione di Pia andrà regolarizzata con un matrimonio. In caso contrario, sia il maggiordomo che la governante perderanno il lavoro.

I due accetteranno le condizioni imposte dai marchesi De Lujgan. Pia in particolare, sarà grata a Gregorio per averla aiutata. Nonostante sia chiaro a tutti che non è un matrimonio d'amore, la servitù cercherà di organizzare per loro una bella cerimonia.

Gregorio avvelena Pia: anticipazioni La Promessa

Ben presto si intuirà che Gregorio non è l'uomo altruista che tutti credono.

Il maggiordomo infatti, avrà in mente un piano oscuro. Lo si capirà con il passare delle puntate, quando comincerà a somministrare a Pia la cicuta, un veleno mortale. Lo farà con il chiaro intento di farla abortire. Peccato che questo suo folle piano, non metterà a rischio solo la salute del bambino, ma anche quella di Pia. Gregorio penserà di avere tutto sotto controllo, ma avrà fatto male i suoi calcoli. Alla fine Pia scoprirà che il marito la stava avvelenando prima che sia troppo tardi per lei e il nascituro. Che fine farà Gregorio? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi episodi de La Promessa, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 16:20 circa. Per chi volesse rivedere le puntate già trasmesse, queste possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Infinity.