I colpi di scena e gli eventi drammatici nella soap opera turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) sono numerosi. Nelle nuove puntate in programmazione sul piccolo schermo italiano, uscirà di scena Sermin Yaman (Sibel Tascioglu). Dagli spoiler si evince che la donna dopo essere rimasta senza denaro e aver trovato un’occupazione come spazzina, morirà in solitaria in mezzo alla strada.

Prima però i telespettatori assisteranno al suicidio di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), quando Demir Yaman (Murat Unalmis) le punterà contro la sua arma da fuoco per aver ucciso sua madre Hunkar (Vahide Percin).

Spoiler turchi di Terra amara: Sermin rimane senza soldi

Negli episodi già andati in onda su Canale 5, Sermin ha tradito il marito Sabahattin (Turgay Aydın) intraprendendo una tresca clandestina con il perfido e ormai defunto Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Le anticipazioni turche dicono che prossimamente la donna la pagherà a caro prezzo per tutto il male fatto, e dopo essere stata in conflitto con il cugino Demir e la defunta zia Hunkar, poiché oltre a rimanere senza soldi non avrà una casa.

Sermin esala l’ultimo respiro dopo essere stata costretta a fare la spazzina

A questo punto Sermin si troverà del tutto sola a vagare per le strade di Cukurova, poiché chiunque le volterà le spalle: la donna chiederà aiuto a Luftiye Duman (Hülya Darcan), il sindaco del paese, che dopo aver ascoltato il suo sfogo le proporrà di fare la spazzina.

Sermin accetterà l’offerta della zia di Fikret (Furkan Palali) lasciandosi andare a un pianto disperato, e sarà consapevole di doversi rimboccare le maniche per poter andare avanti. Ben presto durante le ore di lavoro, Sermin verrà colpita da un infarto improvviso che segnerà la sua fine.

Behice si getta da una scogliera e muore sotto lo sguardo di Demir

La morte di Sermin sarà preceduta da quella di Behice, l’assassina di Hunkar, non appena verrà finalmente a galla il suo coinvolgimento con il delitto. La prima persona a sospettare della colpevolezza della darklady sarà la protagonista assoluta Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), la quale ingaggerà un detective privato per fare delle indagini.

La fanciulla non avrà più alcun dubbio, quando apprenderà che la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova) in passato ha ucciso i suoi defunti mariti per impossessarsi dei loro averi.

Behice non appena verrà messa alle strette da Altun, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e soprattutto da Demir, si toglierà la vita gettandosi da un dirupo: con il suo gesto scioccante, la donna impedirà al ricco imprenditore di vendicare la morte della compianta madre Hunkar con le sue stesse mani.