Nuovi intrighi si apprestano a condire le puntate de La promessa in programma su Canale 5 nei giorni 18 e 19 settembre. Ai piani superiori arriverà il sergente Funes per scoprire l'identità di Camilo. Sentendosi scoperto, al falso prete non resterà altro da fare che tirare fuori un'arma e ferire il sergente. Dopo una fuga impetuosa ma breve, il falso padre Camilo verrà arrestato.

Catalina nel frattempo indagherà sulla spilla della madre e vorrà andare in un pericoloso vicolo ad indagare. Sarà Mauro a prendere il suo posto, in modo da evitare che possa correre dei pericoli.

Anticipazioni de La promessa del 18 settembre: Mauro va in un pericoloso vicolo al posto di Catalina

Inizierà a schiarirsi il fitto mistero che ruota attorno alla spilla della precedente moglie di don Alonso. Catalina giungerà ad un punto di svolta quando verrà a sapere che il gioiello prezioso della madre è stato comprato presso un antiquariato. Sarà così che la ragazza si recherà nel negozio per parlare con il commerciante, scoprendo che l'ha comperato presso un usuraio situato nel malfamato vicolo del Gatto. Determinata a non gettare la spugna e a scavare fino in fondo alla vicenda, la giovane marchesina vorrà presentarsi in quel pericoloso quartiere.

Preoccupata per quello che potrebbe accadere alla cugina al vicolo del Gatto, Martina riuscirà a convincerla a far andare Mauro al suo posto, in modo da limitare i pericoli.

Camilo spara a Funes

Spazio anche alla servitù nelle nuove puntate di questa soap opera spagnola. Gregorio cambierà per l'ennesima volta il menù del pranzo, scartando malamente nel lavello il salmorejo cucinato da Simona. Il gesto del maggiordomo scatenerà imbarazzo in cucina.

Intanto Catalina continuerà a nutrire dei sospetti circa l'identità di padre Camilo.

Sarà così che don Alonso convocherà il sergente Funes alla tenuta, in modo che possa indagare sull'uomo di Dio. Sentendosi messo con le spalle al muro, Camilo getterà la maschera rivelando così di non essere un vero prete, dopodiché sparerà un colpo al sergente, ferendolo, e minaccerà i due uomini.

La promessa spoiler del 19 settembre: Camilo arrestato

Nella puntata del 19 settembre de La promessa, Camilo legherà don Alonso e il sergente Funes e cercherà di darsela a gambe. Soltanto l'intervento tempestivo di Catalina impedirà che il falso prete se ne vada impunito. Dopo che la ragazza avrà li avrà liberati, i due cattureranno Camilo e lo consegneranno alla Guardia Civile, i quali lo condurranno in caserma per indagare a fondo.

Intanto Lorenzo porterà Curro in sanatorio, in modo che possa vedere sua madre. Dopo la visita a Eugenia, il ragazzo sarà fortemente provato, come se fosse accaduto qualcosa.