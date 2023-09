A distanza di poche ore dall'inizio del Grande Fratello, spuntano delle segnalazioni riferite a Deianira Marzano sul macellaio romano Paolo Masella. Il gieffino avrebbe mentito, visto che qualcuno sostiene che sarebbe già noto come modello. Ma non è tutto, visto che non sarebbe nemmeno vero il fatto che lui non abbia mai avuto un profilo Instagram: "Aveva Instagram fino a un mese fa", ha sostenuto l'utente segnalatore.

Paolo ha mentito al GF? Farebbe anche il modello

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da pochi giorni e piano i telespettatori stanno imparando a conoscere i nuovi concorrenti.

Tra i nuovi gieffini di questa edizione, c'è Paolo Masella, il 25enne di Roma che Signorini ha presentato come un umile macellaio, senza nemmeno un profilo Instagram.

A distanza di pochi giorni, ecco arrivare una segnalazione che lo accusa di aver mentito sulla sua reale professione. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, pare che Paolo esercitetebbe anche un'altra professione oltre a quella di macellaio. Sarebbe infatti anche un modello. L'utente che ha segnalato questa cosa a Deianira, sembra certo di questo fatto, visto che ha esplicitamente dichiarato: "Paolo il macellaio è conosciuto, fa il modello". Se fosse così, il tutto striderebbe con la presentazione fatta in puntata.

Segnalazione su Paolo Masella: 'Aveva Instagram fino a un mese fa'

In questo Grande Fratello, si puntato su persone lontane dal mondo social. Si è preferito puntare sulle persone e non sui personaggi. Ecco che allora, quanto segnalato su Paolo getta un po' di ombre sul ragazzo, soprattutto se a questa segnalazione si aggiunge dell'altro.

Il 25enne infatti aveva detto di non avere un profilo Instagram e di non usare i social in generale. Pare che anche questo sia falso, visto che la segnalazione riporta: "Aveva Instagram un mese fa e poi il profilo è sparito". Questa segnalazione, tutta da verificare, insinua comunque il dubbio che Masella abbia disattivato i suoi profili social poco prima di entrare nel reality, per apparire dinnanzi al pubblico come un ragazzo semplice, umile e non interessato alla visibilità.

Grande Fratello, chi è Paolo: il 25enne è single ed è un inguaribile romantico

Resta da capire se, a fronte di queste segnalazioni, Alfonso Signorini chiederà spiegazioni al diretto interessato in una delle prossime puntate del Grande Fratello. Nell'attesa, attraverso la sua clip di presentazione, i telespettatori hanno avuto modo di conoscerlo meglio.

Paolo è attualmente è single. È un inguaribile romantico e spera un giorno di trovare la sua anima gemella. Magari la troverà nella Casa del Grande Fratello. Proprio all'interno del bunker di Cinecittà, Paolo ha parlato di amore con Letizia Petris. Confidandosi con lei, il macellaio romano ha ammesso di non avere un appuntamento galante da tempo. Inoltre ha confessato che per lui anche solo un bacio è importante. Insomma, si presenta come un ragazzo all'antica.