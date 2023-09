Sono in arrivo dei cambiamenti importanti per la messa in onda de La promessa, la soap opera iberica che in questi mesi di messa in onda estiva ha registrato numeri molto positivi in daytime, riuscendo a catalizzare l'attenzione di quasi due milioni di fedelissimi al giorno.

Le trame promettono ancora grandi colpi di scena ma, intanto, dal prossimo 25 settembre ci sarà spazio per un cambio programmazione importante che prevede la messa in onda di puntate ridotte della soap opera, la quale slitterà nel palinsesto di Canale 5.

Cambio programmazione per La Promessa: Mediaset taglia la durata della soap

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per La Promessa prevede che dal 25 settembre in poi, la durata della soap opera in prima visione assoluta sarà drasticamente ridotta.

I nuovi episodi, infatti, troveranno spazio nello slot orario che va dalle 16:40 alle 16:55 circa, ossia subito dopo il daytime di Amici di Maria De Filippi, che tornerà in onda regolarmente nella fascia del primo pomeriggio.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati della soap opera iberica dovranno abituarsi a questa nuova collocazione nel palinsesto di Canale 5, dato che la durata sarà notevolmente ridotta.

Le puntate, infatti, non dureranno più un'ora oppure trenta minuti come è accaduto dopo il ritorno di Uomini e donne, ma toccheranno la durata negativamente "record" di appena 15 minuti al giorno.

Durata ridotta per le puntate de La Promessa dal 25 settembre in poi

Un duro colpo per tutti gli appassionati della soap opera che, in questo modo, si ritroveranno a seguire degli episodi "spezzatino" in prima visione assoluta, un po' come era già successo lo scorso anno con Un altro domani, l'altra soap spagnola che venne bistrattata nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, prima di Pomeriggio 5.

Ecco allora che, sul web e sui social, in tantissimi hanno puntato il dito contro la scelta dei vertici Mediaset circa la nuova programmazione de La Promessa, ritenendo che questa nuova collocazione sarebbe irrispettosa nei confronti dei tantissimi appassionati.

'Spettatori presi in giro', i fan de La Promessa sbottano contro Mediaset

"La nuova programmazione della soap è una vera e propria presa in giro per gli spettatori. 15 minuti al giorno, con tanto di pubblicità, sono davvero irrisori", ha sbottato un fan della soap sui social.

"Ma si può trasmettere una soap per soli 15 minuti al giorno? Mediaset sta rovinando un piccolo gioiellino che stava riscuotendo enorme successo", ha commentato ancora qualcun altro su Twitter/X.

"Ignobile il trattamento che Mediaset riserva a La Promessa per lasciare il daytime di Amici 23", ha sentenziato un altro spettatore.