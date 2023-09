Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Nel corso dell'episodio del 25 settembre, i riflettori continuano ad essere puntati su alcuni dei personaggi principali dell'ottava stagione, tra i quali Salvatore. Da quando Elvira lo ha dimenticato definitivamente, concentrandosi su se stessa, il giovane barista non riesce a farsene una ragione. Quelle attenzioni che riceveva dalla giovane Venere, in realtà, gli facevano molto piacere e lo facevano sentire importante.

Pertanto, non demorde, nella speranza di riuscire a riconquistarla nuovamente.

Un regalo inaspettato in arrivo a Il Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, arriva un regalo inaspettato da parte di Vito per la famiglia Puglisi. Si tratta di una nuova lavatrice. Tuttavia, mentre tutti sono felicissimi per il dono ricevuto, Maria risulta alquanto infastidita e non ha ancora intenzione di rivelare la verità alla sua famiglia in merito ai problemi sorti nella sua relazione.

Intanto, Salvatore persevera nella speranza di riconquistare la bella Elvira. Tuttavia, ogni suo tentativo sembra essere del tutto vano. Pertanto, decide di provare ancora, andando direttamente al sodo.

Le propone di uscire, ma neanche questa volta va come sperato. Difatti, la giovane Venere rifiuta di stare da sola con lui.

Diletta D'Ambrosio torna a Il Paradiso delle signore

Successivamente, dopo essere entrata casualmente in possesso delle foto per la copertina del Paradiso Market, Matilde decide di dare dei suggerimenti a Vittorio.

Tuttavia, non si aspettava che il giovane pubblicitario l'ascoltasse, apportando le modifiche da lei consigliate. Pertanto, resta piacevolmente colpita dal suo gesto.

Intanto, però, la giornalista Diletta torna a Il Paradiso delle signore più agguerrita che mai, intenzionata a non lasciare la presa con Conti. Invece, Adelaide continua a vivere un momento molto difficile.

Purtroppo, nonostante abbia fatto di tutto per nascondere la verità su sua figlia, Umberto viene a conoscenza del suo segreto. Dati i precedenti, la Contessa teme che lui possa usare queste informazioni per ricattarla e rovinarla. Tuttavia, per la prima volta, il Commendatore non è intenzionato a metterla in cattiva luce, ma si arrabbia nei suoi confronti per essere stato tenuto all'oscuro di questioni così delicate e importanti.