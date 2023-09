Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa previste su Canale 5 rivelano che arriverà il fatidico momento del parto di Pia.

La domestica del palazzo entrerà in travaglio ma si ritroverà a fare i conti con un parto decisamente più difficile e complicato del previsto, al punto da ritrovarsi in serio pericolo di vita.

Come se non bastasse, il bambino di Pia verrà rapito all'interno del palazzo e i sospetti di Jana si concentreranno in primis su Petra.

Il parto difficile di Pia: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che il parto di Pia si rivelerà molto più complicato del previsto: la donna perderà moltissimo sangue e le sue condizioni di salute desteranno grande preoccupazione.

Abel si mostrerà in grande apprensione per le sorti della domestica, al punto da confessare a Jana di avere dei seri dubbi sul fatto che la donna possa riprendere nuovamente in mano le redini della sua vita.

Le condizioni di Pia, quindi, si riveleranno gravi e la donna potrebbe ancora non farcela a sopravvivere dopo questo parto difficile e complicato.

Jana mette Petra nei guai: anticipazioni La Promessa

Ma i colpi di scena di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa previste su Canale 5 nel corso dei prossimi mesi, rivelano che in seguito al parto di Pia si assisterà alla sparizione misteriosa del bambino.

Il figlio della domestica verrà rapito dal piano del palazzo dove soggiornano tutti i dipendenti e tale sparizione diventerà un vero e proprio mistero.

Immediata la reazione di Jana che, costernata da quanto è accaduto, non si farà scrupoli a puntare il dito contro Petra ritenendola responsabile di quanto è successo.

Tuttavia, nonostante la sua inimicizia con Pia, Petra giurerà di non essere lei la responsabile del rapimento del bambino e in tal modo metterà in crisi le certezze di Jana su quanto possa essere successo all'interno del palazzo.

Pia in gravi condizioni: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel frattempo, poi, le condizioni di Pia si aggraveranno ulteriormente: Abel rivelerà a Jana che l'unico modo per poterle salvare la vita e dichiararla fuori pericolo, è quello di farle assumere un farmaco specifico e particolarmente costoso.

Jana, a quel punto, si ritroverà costretta a chiedere aiuto ad un suo caro amico: trattasi di Manuel.

La reazione di quest'ultimo non si farà attendere: pur di accontentare la richiesta di Jana e salvare la vita di Pia, deciderà di mettersi nuovamente al comando del suo aereo e affronterà in prima persona il viaggio per recuperare questo farmaco.