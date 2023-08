Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'evoluzione della gravidanza di Pia.

La domestica deciderà di portare a termine la sua gravidanza ma si ritroverà in gravi condizioni di salute: sia lei che il suo bambino rischieranno di non farcela.

Spazio anche alle vicende di Jimena che, nel corso dei prossimi episodi della soap, finirà per ingannare suo marito.

Pia pronta per il fatidico e atteso parto: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de La Promessa rivelano che per Pia arriverà il fatidico e atteso momento del parto.

La donna, dopo aver portato avanti una gravidanza decisamente complicata in primis dal punto di vista psicologico, dato che quel bambino che ha portato in grembo per nove mesi è stato frutto di una terribile violenza da parte del barone Juan.

Tuttavia, nonostante il terribile gesto, Pia deciderà di portare a termine la sua gravidanza ma le cose non andranno proprio nel migliore dei modi.

Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de La Promessa in programma su Canale 5, rivelano che il travaglio di Pia si rivelerà più complicato e difficile del previsto.

Pia in gravi condizioni post parto: anticipazioni La Promessa nuove puntate

La donna si ritroverà in una situazione particolarmente difficile e nel momento in cui arriverà il fatidico momento del parto, si ritroverà a perdere un bel po' di sangue al punto da spaventare moltissimo il dottor Abel.

Le condizioni di salute di Pia non saranno delle migliori e la donna ben presto si ritroverà in serio pericolo, al punto da rischiare la sua stessa vita per mettere al mondo suo figlio. Abel riuscirà a salvare la donna oppure no? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa previste su Canale 5 rivelano che Jimena porterà avanti il suo inganno ai danni del marito.

Jimena inganna suo marito: anticipazioni La Promessa

In che modo? La perfida e astuta donna fingerà di essere in dolce attesa del suo primo figlio, col solo scopo di evitare che suo marito possa lasciarla sola.

Così, di punto in bianco, annuncerà la notizia della sua prima gravidanza, lasciando senza parole tutti, in primis suo marito, che si ritroverà costretto a rivedere tutti i suoi piani e i progetti lavorativi futuri.

Tuttavia, Manuel non sa che sua moglie ha studiato tutto a tavolino e lo sta solo ingannando, dato che la gravidanza non esiste. Jimena non è in dolce attesa, ma sta solo prendendo in giro suo marito e ben presto si ritroverà in serie difficoltà.