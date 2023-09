Le anticipazioni delle nuove puntate La Promessa in onda su Canale 5 raccontano che nei prossimi episodi Jana deciderà di rivelare a Curro che sono fratelli e la sua reazione non sarà quella desiderata. Nel frattempo Jimena continuerà a fingere di essere incinta, anche se Jana scoprirà la verità ascoltando di nascosto una conversazione tra lei e la madre. A quel punto racconterà a Manuel i suoi sospetti, come reagirà?

Gli spoiler della soap opera La Promessa riportano che Jimena, pur di tenere stretto a sé il marito e fare in modo che non scopra che cosa sta nascondendo, si procurerà del male e questa volta le cose andranno in modo completamente imprevisto.

Di seguito le trame dettagliate su ciò che accadrà dopo questa importante rivelazione e la scoperta del segreto di Jimena.

La Promessa, i prossimi episodi: Jimena rivela a Curro che sono fratelli

Presto arriverà il momento in cui Jana racconterà a Curro che sono fratelli, notizia che lo lascerà senza parole. Non sarà l'unico segreto che verrà a galla nei prossimi episodi della soap opera La Promessa.

A palazzo tornerà Cruz dopo il suo ricovero forzato in sanatorio e l'atmosfera si farà molto tesa. A complicare le cose il fatto che Jana vede Lorenzo baciare Elisa, sua complice e amante.

Proprio a causa di questa testimonianza scomoda, Jana si troverà faccia a faccia con Lorenzo rischiando la vita, ma si salverà per un soffio.

Come reagisce Curro quando scopre di essere il fratello di Jana?

Negli episodi della soap opera La Promessa che andranno in onda prossimamente, Curro scoprirà di essere il fratello di Jana, ma la reazione non sarà quella sperata.

Ormai si è abituato alla comoda vita dei ricchi ed ecco che Curro rinnegherà le sue origini, spaventato dalla possibilità di perdere ogni suo privilegio.

Nel frattempo Manuel riceve la proposta di fare un viaggio per partecipare a una gara d'aviazione e la notizia metterà in ansia Jimena, già fremente per nascondere la sua finta gravidanza. Qualcuno l'ha scoperta.

Jana decide di parlare con Manuel e raccontargli i suoi sospetti su Jimena

Continuando con le anticipazioni La Promessa, Jana scopre che Jimena non è davvero incinta grazie a una telefonata che ascolterà di nascosto tra lei e la madre.

Preoccupata per le conseguenze, si farà coraggio e farà partecipe Manuel dei suoi sospetti, ma resterà molto delusa.

Manuel, lungi dal crederle, l'accuserà di essere gelosa. Jimena sarà sempre più nervosa e perderà il controllo quando verrà a sapere della partenza del marito, che cosa farà?

Jimena si fa del male da sola e Jana la scopre

Nei nuovi episodi della soap La Promessa, Manuel riceverà da Pedro Farré la proposta di partecipare a una gara di aviazione, ma quando Jimena scoprirà che suo marito è disposto a partire, si procurerà un incidente in modo da farsi del male.

Tutti alla villa si spaventeranno a morte e sarà Jana a curare la ferita di Jimena. Ciò che lascerà senza parole Jana è scoprire che la moglie di Manuel ha inscenato il suo incidente.