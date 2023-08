Tensione alle stelle nelle prossime puntate della soap opera La Promessa in onda su Canale 5. Che cosa succederà alla villa? Dopo la morte del Barone, che tante trame aprirà, arriverà Lorenzo, il padre di Curro o almeno questo è ciò che dirà. La sua presenza sarà molto negativa per Jana, in particolar modo dopo che verrà sorpreso nel baciare la baronessa.

Perché questo bacio sarà il preludio di una possibile tragedia? Per capire bene la dinamica occorre fare un passo indietro, quando Lorenzo e Cruz uniranno le forze per mettere al tappeto la baronessa, unica erede della fortuna del Barone.

Cruz verrà però tradita da colui che crede suo alleato e a scoprirlo sarà proprio Jana, che sarà sul punto di essere finita da Lorenzo. In quel momento Curro correrà da lei salvandole la vita, ma con inaspettate conseguenze.

Occhio anche a Jimena, che per tenersi Manuel fingerà una gravidanza. I castelli di bugie alla villa stanno per crollare, di seguito le anticipazioni su ciò che accadrà.

La Promessa, Jimena finge di essere incinta nelle prossime puntate di Canale 5

Nelle puntate della soap opera La Promessa, che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Manuel riceverà una proposta lavorativa in Italia. Per lui sarà la salvezza, visto che potrebbe liberarsi della moglie. A quel punto Jimena avrà l'ennesima idea per manipolarlo.

Dirà a Manuel di essere incinta, così da impedirgli di accettare il lavoro a Milano. La notizia della gravidanza verrà accolta con gioia da tutti alla villa, tranne che da Jana, per ovvi motivi.

I guai per lei non saranno finiti: Jana sarà in pericolo dopo essere stata scoperta da Lorenzo ed Elisa mentre si scambiano un bacio.

Se Jimena continuerà con la sua farsa per fermare Manuel, Jana verrà minacciata da Lorenzo, che sarà sul punto di toglierle la vita.

Anticipazioni La Promessa: Jana testimone di un segreto molto pericoloso

Lorenzo continuerà a indagare su chi possa averlo visto baciare la baronessa. Curro si lascerà sfuggire che il testimone del bacio è una persona che fa parte della servitù.

A quel punto la baronessa, vedendo l'ottimo rapporto che intercorre tra Curro e Jana, unirà i tasselli del puzzle.

Per quanto riguarda Manuel non avrà una brillante idea, ovvero chiedere a Jana di prendersi cura di Jimena durante la gravidanza.

Jana avrà ben altro di cui preoccuparsi, visto che Lorenzo sta per porre fine alla sua vita, ma come?

Curro salva Jana nei nuovi episodi La promessa (video)

Continuando con le anticipazioni della soap opera La Promessa, Curro sarà molto attento alle mosse di Lorenzo e non solo per via del rapporto con la baronessa.

Da quando Cruz gli ha confessato che Eugenia è su una sedia a rotelle per colpa di suo padre, inizierà ad avere dei dubbi sulla reale identità di Lorenzo, dubbi che troveranno conferma.

Un'altra parentesi dolorosa che metterà suo padre in cattiva luce sarà l'aggressione a Jana, testimone del bacio con Elisa che gli farebbe perdere ogni credibilità con Cruz.

Lorenzo, approfittando di un momento in cui la villa sarà quasi deserta, prenderà Jana e la strattonerà contro un muro, con l'intenzione di farla confessare. La sua vita sarà in pericolo, ma ecco che Curro arriverà appena in tempo per fermare il padre e salvare Jana.