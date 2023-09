Nelle puntate della telenovela La Promessa già andate in onda in Spagna e in programmazione su Canale 5, entrerà in scena la baronessa Elisa de Grazalema (Lisi Linder), che erediterà i beni del defunto barone Juan (Alberto Gonzal). Nascerà una forte rivalità tra la new entry e la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin): quest’ultima tenterà di uccidere Elisa. In seguito il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) si vedrà costretto a far ricoverare la moglie in una casa di cura su ordine della baronessa, per farla sfuggire alla giustizia.

Trame spagnole, La Promessa: Elisa messa in guardia da Lorenzo, Cruz su tutte le furie

Gli spoiler sui nuovi episodi della soap opera spagnola dicono che Cruz avrà una nuova nemica: si tratta della baronessa Elisa, che si rivelerà essere l’amante segreta di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) dopo aver messo piede in città.

Con il passare dei giorni, la marchesa sarà infastidita dalla presenza della new entry nella sua tenuta, al punto da decidere di ucciderla servendosi della complicità della sua domestica personale Petra (Marga Martinez): in particolare quest’ultima dovrà avvelenare la baronessa su ordine della sua padrona.

A fermare Cruz ci penserà il cognato Lorenzo, facendo sapere a Elisa che è intenzionata ad attentare alla sua vita.

Quest’ultima dopo essere stata messa in guardia dal suo amante si rifiuterà di bere il tè preparato da Petra e Cruz andrà tutte le furie per il fallimento del suo piano.

Elisa in procinto di essere strangolata, Alonso costretto a far ricoverare la moglie in sanatorio

Cruz deciderà di sbarazzarsi personalmente della sua nemica Elisa cercando di strangolarla durante uno scontro: a metterla in evitando il peggio ci penserà Alonso con il suo intervento, dopo aver sentito delle forti urla.

La marchesa si difenderà, sostenendo che Lorenzo e la baronessa sono in combutta contro di lei, mentre il maggiordomo Gregorio (Bruno Lastra) rimarrà sconvolto dal terribile gesto della sua padrona.

La tensione aumenterà ulteriormente, quando Elisa sarà decisa a denunciare Cruz alla polizia con l’accusa di tentato omicidio: a farle cambiare idea sarà Alonso, il quale - deluso dal comportamento della moglie - accetterà di farla rinchiudere in sanatorio. Il marchese vista la gravità della situazione, quindi non avrà altra scelta che cedere alla richiesta di Elisa per non far finire Cruz dietro le sbarre del carcere.