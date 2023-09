La Promessa continuerà ad appassionare il pubblico italiano. Diversamente da come era stato annunciato nei giorni scorsi, Canale 5 ha fatto dietro-front e ha deciso di proseguire con la programmazione della soap. L'orario, tuttavia, sarà ulteriormente modificato, dalle 16:40 alle 16:55. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Le anticipazioni ufficiali da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023 rivelano che Jimena sarà ostacolata dal padre che si oppone al matrimonio della figlia. Nel frattempo, Curro inizierà a pensare di non essere figlio di Lorenzo e deciderà di chiedere spiegazioni alla zia Cruz.

Anticipazioni La Promessa dal 2 al 6 ottobre: De Los Infantes si oppone al matrimonio tra Jimena e Manuel

Nelle puntate in programmazione su Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023 il duca De Los Infantes si opporrà al matrimonio tra la figlia Jimena e Manuel. L'uomo è convinto che i marchesi De Lujan non hanno più ricchezze e l'unione, a suo dire, non porterebbe nulla di positivo. La figlia, però, non è d'accordo con il padre e insisterà per convolare a nozze con l'aviatore. Nel frattempo, Jana continuerà a lavorare sull'aereo di Manuel, convinta di riuscire a far riaffiorare dei ricordi nella mente del giovane in questo modo. Inoltre, la cameriera racconterà a Maria ciò che gli avrà confidato Curro, ossia i suoi dubbi sulla paternità del capitano De La Mata.

L'amica, però, le consiglierà di non fare troppo affidamento sulle parole del ragazzo.

Trame La Promessa 2-6 ottobre: Alonso è furioso con Cruz per la vendita della spilla

Le anticipazioni de La Promessa in onda nella settimana dal 2 al 6 ottobre 2023 rivelano che Jimena, appoggiata da Cruz, inviterà i suoi genitori a soggiornare alla tenuta.

Nel frattempo, Alonso si infurierà con la marchesa dopo aver scoperto che la donna ha venduto la spilla della prima moglie per pagare il ricevimento per il suo compleanno. Inoltre, l'uomo non sarà affatto d'accordo con la decisione di ospitare i duchi De Los Infantes. Intanto, Maria continuerà ad essere preoccupata per Salvador, di cui non ha notizie, mentre Simona e Candela saranno convocate dal marchese De Lujan.

Le cuoche temeranno di essere state chiamate per essere licenziate, ma il nobile vorrà solo chiedere loro delle informazioni.

Curro chiede a Cruz se Lorenzo sia suo padre

Contrariamente a quanto temuto da Simona e Candela, Alonso non vuole licenziarle. Stando alle anticipazioni delle puntate in onda fino a venerdì 6 ottobre 2023, il marchese le convocherà per chiedere alle due cuoche come siano riuscite a scoprire l'inganno del finto padre Camilo. Nel frattempo, Jana organizzerà alla Promessa una piccola protesta del personale domestico nei confronti dei marchesi De Lujan. Intanto, Jimena cercherà di conquistare Manuel invitandolo a passeggiare nel bosco in sua compagnia. Curro, invece, si deciderà a chiedere alla zia Cruz se Lorenzo sia oppure no il suo vero padre.