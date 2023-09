Le anticipazioni relative alle puntate della soap tv La Promessa in onda dal 18 al 22 settembre 2023, rivelano che padre Camilo verrà finalmente smascherato e arrestato. Prima di ciò, seminerà il panico nella tenuta, prendendo in ostaggio prima Alonso e il tenente Funes e poi Lope. Jana intanto, studierà un modo per riparare l'aereo di Manuel, chiedendo aiuto a Catalina.

La Promessa, Padre Camilo è un impostore: Catalina lo smaschera

Nel corso della nuova settimana di programmazione, molto accadrà a La Promessa. Catalina vorrà scoprire come abbia fatto la spilla appartenuta alla madre a finire nelle mani di una baronessa, per questo, contatterà l'usuraio che per ultimo avrà avuto tra le mani il prezioso gioiello.

Intanto, sempre Catalina, metterà al corrente Alonso su quanto scoperto su padre Camilo. L'uomo non è affatto un sacerdote ma un impostore. Don Alonso, con l'aiuto del tenente Funes, vorrà mettere con le spalle al muro il finto sacerdote ma, prima che i due possano interrogarlo, padre Camilo li immobilizzerà, legandoli ad una sedia e imbavagliandoli. Il finto sacerdote seminerà così il panico a La Promessa, vagando per la villa cercando una via di fuga.

Padre Camilo arrestato dopo aver seminato il panico a La Promessa

Nel corso delle puntate in onda sino al 22 settembre, Catalina riuscirà a liberare il padre e il tenente, i quali si metteranno alla ricerca del pericoloso impostore. Lo troveranno in cucina, dove padre Camilo avrà sequestrato Lope, minacciando di ucciderlo con una pistola qualora qualcuno avesse impedito la sua fuga.

Fortunatamente, don Romulo riuscirà ad evitare il peggio disarmando il finto prete che verrà poi arrestato dalla Guardia Civile. Nel frattempo, Curro andrà con il padre a far visita a Eugenia in sanatorio. Quando il giovane farà ritorno a La Promessa, sarà alquanto scosso. Grazie a Mauro, Catalina riuscirà a scoprire chi ha consegnato la spilla della madre all'usuraio.

Jana chiede aiuto a Catalina per riparare l'aereo di Manuel

Nel contempo, in queste nuove puntate de La Promessa, Jana vorrà riparare l'aereo incidentato di Manuel. Nonostante Jimena abbia dato ordine di sbarazzarsi di tutti i rottami del velivolo Jana riuscirà a salvare i progetti di Manuel. La domestica, riparando l'aereo, vorrà fare in modo che Manuel ricordi la sua passione per il volo.

Il suo progetto però sembrerà irrealizzabile, visto che serviranno non solo competenze tecniche, ma anche molto denaro.

Per questo, Jana chiederà aiuto a Catalina che prima però dovrà affrontare la persona che ha venduto la spilla della madre. Per tuti i dettagli, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 settembre 2023. L'appuntamento è come sempre a partire dalle 16:20 circa.