Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle puntate de La Promessa che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere dal 2 al 6 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera raccontano che Alonso e Cruz attraverseranno un momento difficile del loro matrimonio, e saranno protagonisti di una furiosa lite. Mentre Jana metterà in piedi una rivolta dei domestici proprio contro i marchesi.

Anticipazioni La Promessa: il Duca de Los Infantes non vuole le nozze tra Jimena e Manuel

Le anticipazioni de La Promessa segnalano che il Duca de Los Infantes cercherà di impedire le nozze tra Jimena e Manuel.

L'uomo sa che la famiglia Lujan è al verde e non vuole che il matrimonio avvenga solo per la dote di Jimena. Quest'ultima, però, non vorrà fare un passo indietro, tanto che il padre sarà costretto a cedere. La ragazza a questo punto chiederà a Cruz il permesso di far soggiornare i suoi genitori alla tenuta.

Nel frattempo Jana continuerà a riparare l'aereo di Manuel, andato distrutto in seguito all'incidente. Sarà alle prese con la riparazione delle ali del velivolo di Manuel e in questo modo la giovane spererà di aiutare il marchesino a riacquistare i ricordi andati persi dopo l'incidente.

Alonso perde il lume della ragione con Cruz

Nelle puntate della soap opera in programma a inizio ottobre sui teleschermi di Canale 5, Jana dirà a Maria che Curro crede che Lorenzo non sia suo padre.

Alonso perderà il lume della ragione nei confronti di Cruz: non concepirà perché la moglie abbia deciso di vendere la spilla di Catalina per racimolare del denaro per organizzare la sua festa di compleanno. Alonso, inoltre, non sarà d'accordo con la scelta della moglie di permettere ai duchi de Los Infantes di soggiornare nel loro palazzo, anche perché ha scoperto che avevano mandato il falso Don Camilo a indagare sui loro conti.

Jana mette in piedi una rivolta dei domestici

Jimena proverà riconquistare il cuore di Manuel (Arturo Garcia Sancho). Per fare ciò deciderà di invitare il promesso sposo a fre una passeggiata nel bosco. Maria sarà in ansia per le sorti di Salvador, partito per la guerra del Rif. Simona e Candela, invece, avranno paura di perdere il lavoro a La Promessa: verranno chiamate da Alonso, ma non sapranno il perché.

Jana a questo punto deciderà di mettere in piedi una rivolta dei domestici contro i marchesi. In realtà il marito di Cruz avrà intenzione di scoprire come abbiano fatto Simona e Candela a scoprire la vera identità di Camilo. Curro chiederà alla zia Cruz se è davvero il figlio biologico di Lorenzo De La Mata.