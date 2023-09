Le anticipazioni di Terra Amara dal 2 al 7 ottobre rivelano che Fekeli caccerà via Mujgan e Behice da casa sua a causa della loro intenzione di trasferirsi a Istanbul. Dopo la richiesta di aiuto di Mujgan a Fikret, però, Fekeli, impietosito, le farà rientrare in casa.

Ma dopo un ulteriore rimprovero dato da Behice nei confronti di Nazire, Fekeli caccerà definitivamente la zia di Mujgan, mandandola a vivere in un umile alloggio.

Fekeli caccerà via da casa Behice e Mujgan

Dopo aver scoperto che Behice e Mujgan hanno deciso di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali, Fekeli le manderà via da casa entrambe con rabbia.

Di conseguenza, le due donne alloggeranno in un albergo dove un avvocato le informerà del fatto che l'eredità di Yilmaz alla quale ha diritto Mujgan è meno corposa di quanto immaginavano: solo 80000 lire anziché 30 milioni. Non potendosi permettere il costo dell'albergo in cui alloggiano e non volendo trasferirsi altrove, Mujgan chiederà aiuto a Fikret.

Fikret convincerà Fekeli a perdonare Mujgan

Intenerito da Mujgan, Fikret parlerà allo zio della situazione in cui riversano le due donne e Fekeli si lascerà impietosire: infatti, deciderà di raggiungere Mujgan, di perdonarla e di chiederle di ritornare a vivere nel suo ranch insieme alla zia Behice. Successivamente, Mujgan si renderà conto della particolare confidenza che lega il nuovo primario dell'ospedale, Umit, a Fikret: i due si riveleranno infatti amici di vecchia data.

Mujgan accuserà Zuleyha di essersi impossessata dell’eredità di Yilmaz

Mujgan raggiungerà la tenuta Yaman per parlare con Zuleyha circa l’eredità mancante di Yilmaz. La dottoressa, infatti, accuserà Zuleyha di essersi impossessata dei 30 milioni di lire ottenuti dalla vendita dei beni che Yilmaz aveva fatto prima di subire l'incidente: furente per l'accusa infondata, Zuleyha metterà alla porta la Mujgan.

Nel frattempo, Demir scoprirà che Umit è alla ricerca una casa e le proporrà di trasferirsi in uno dei propri appartamenti.

Il matrimonio di Gulten e Cetin, Fadik abbandonata all'altare

Zuleyha organizzerà alla tenuta Yaman un doppio matrimonio per Gulten e Cetin e per Fadik e Rasit: i primi due si sposeranno come programmato, mentre Fadik verrà abbandonata all'altare da Rasit.

Ali Rahmet scoprirà che Fikret ha distrutto la tomba del padre di Demir e interrogherà il nipote sulle motivazioni del suo gesto, ricevendo però da lui solo risposte incerte.

Nel frattempo, Zuleyha troverà una lettera in cui il padre di Demir rispondeva ad una donna che dichiarava di essere in dolce attesa di suo figlio. Infine, dopo aver visto l'ultimo rimprovero di Behice nei confronti di Nazire, Fekeli la caccerà dalla sua casa definitivamente, mandandola a vivere in un appartamento umile.