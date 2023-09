Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La Promessa. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda su canale 5 dal 2 al 6 ottobre 2023.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle domande di Curro sul padre, sulla volontà del duca di far saltare il matrimonio fra Manuel e Jimena (Paula Losada), sull'insistenza di quest'ultima nel voler riconquistare a tutti i costi il fidanzato, sulle confidenze di Jana a Maria (Sara Molina), sulle lamentele di Alonso (Manuel Regueiro) per il comportamento di Cruz (Eva Martin), sulla rivolta della servitù de La promessa, sulla preoccupazione di Maria per Salvador.

Jimena invita Manuel nel bosco

Le anticipazioni de La Promessa ci segnalano che Il Duca ordinerà a Jimena di non sposare Manuel in quanto i Marchesi sono sul lastrico da vario tempo. Nonostante i consigli del padre, la giovane si rifiuterà di sentire ragioni, affermando di voler sposare a tutti i costi il cognato. A quel punto, il duca non potrà fare altro che accettare la situazione. Cercando di mettere pace Jimena, con il benestare di Cruz, deciderà di invitare i suoceri a trascorrere del tempo con loro alla tenuta. Per far sì che il suo sogno si realizzi al più presto, la giovane tenterà di riconquistare Manuel, invitandolo ad andare con lei nel bosco. Nel frattempo, Jana continuerà a cucire le ali per l'aereo di Manuel.

Più tardi, la cameriera racconterà a Maria di aver saputo che Curro inizia a sospettare del fatto che Lorenzo non sia il suo vero padre. Curro chiederà con insistenza a Cruz di rivelargli se Lorenzo è il suo vero padre. Alonso si arrabbierà moltissimo con Cruz quando scoprirà che la donna ha venduto la spilla di famiglia per finanziare le spese per la sua festa di compleanno.

Il Marchese recriminerà alla moglie anche di aver invitato i duchi ad alloggiare alla tenuta senza che lui fosse d'accordo.

Maria soffre per Salvador

Maria sarà molto preoccupata per le sorti di Salvador lontano in guerra. Alonso convocherà Simona e Candela per un colloquio e le due donne si convinceranno che il Marchese ha intenzione di licenziarle.

Saputo ciò, Jana organizzerà una vera e propria rivolta fra i domestici contro i padroni. Dopo il malinteso iniziale, Alonso spiegherà alle sue dipendenti di averle convocate soltanto per sapere come hanno fatto a scoprire che Camilo non era un vero prete.