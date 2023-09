La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily di matrice iberica evidenziano che Cruz dirà a Curro che sua madre Eugenia potrebbe aver avuto un flirt dal quale sarebbe nato lui. Curro, quindi, affronterà Lorenzo e quest'ultimo lo metterà in guardia se non vorrà perdere il prestigio legato alla famiglia De La Mata. _-Nel frattempo Jana scoprirà che Curro non è suo consanguineo bensì il fratellastro. Catalina e Martina, intanto, spingeranno invano Jimena ad essere sincera con Manuel, mentre quest'ultimo si dimostrerà intenzionato a sposarsi sebbene Alonso gli farà sapere che non ci sarebbe più bisogno delle nozze per salvare le sorti di tenuta e famiglia.

Jimena e il marchesino, in ultimo, convoleranno a nozze.

Jana scoprirà che Curro è il suo fratellastro

Le trame de La Promessa anticipano che Jana instillerà in Curro il dubbio che possa non essere il figlio di Lorenzo, in quanto a detta dell'inserviente tra i due non c'è grande somiglianza.

Il ragazzo, sulle prime, se la prenderà con Exposito, salvo poi ripensarci e chiedere lumi alla zia Cruz, la quale gli dirà, su consiglio di Petra, che sua madre Eugenia potrebbe aver avuto un fugace flirt dal quale sarebbe nato.

Conscio di tale possibilità, Curro inizierà a pensare che il disprezzo che il padre nutre da sempre nei suoi riguardi potrebbe derivare proprio dall'eventuale scappatella di Eugenio.

Curro, quindi, affronterà il genitore e quest'ultimo gli confermerà i suoi sospetti ma, allo stesso tempo, Lorenzo lo metterà in guardia intimandogli di tacere sulla questione perché, in caso contrario, perderebbe il prestigio della famiglia De La Mata.

Curro si confiderà con Jana sull'accaduto e la domestica verrà assalita da un atroce dubbio che potrà placare soltanto recandosi in cimitero per visitare la tomba del suo presunto padre.

Una volta in loco, Exposito noterà che l'anno di morte di quello che credeva essere suo padre è lo stesso della sua nascita, scoperta che avrà un solo significato: Curro non è figlio dell'uomo e col ragazzo condivide solo la genitorialità da parte di mamma Dolores. Jana e Curro non sono fratelli ma fratellastri.

Manuel e Jimena si sposeranno

A causa dell'amnesia di Manuel dovuta all'incidente aereo che l'ha visto coinvolto, Jimena sfrutterà l'appannamento dei ricordi del signorino per fornire allo stesso falsi racconti, così da fargli credere ciò che vuole.

Tale stratagemma farà sì che Manuel e Jimena possano vivere un amore idilliaco, ma ciò arrecherà dei sospetti in Catalina e Martina, le quali spingeranno la futura sposa a smetterla di mentire al marchesino.

Jana e Catalina, intanto, riusciranno a riparare l'aereo di Manuel e quando lo mostreranno entusiaste al proprietario smemorato, quest'ultimo reagirà con freddezza in quanto Jimena gli avrà fatto credere in precedenza che aveva in desiderio di smettere con quella pericolosa passione.

Alonso, successivamente, farà presente a Manuel che per salvare le sorti finanziarie della famiglia non sarà più necessario sposarsi con Jimena, in quanto a breve riceveranno l'eredità di Juan. Il marchesino, però, preferirà convolare ugualmente a nozze con la donna, quindi il matrimonio tra Manuel e Jimena andrà in porto [VIDEO].

Il giorno seguente alla prima notte di nozze, dove i novelli sposi parranno concedersi una parentesi focosa, Manuel andrà da Jana e le rivelerà di aver sognato di volare. Come se non bastasse, il signorino inviterà Exposito a fare un volo assieme a lui, proposta che la domestica non potrà che apprezzare e accettare.