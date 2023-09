Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate de La Promessa, che i telespettatori seguiranno tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera ambientate in Spagna rivelano che Catalina apprenderà la verità sulla scomparsa della spilla di Carmen, infatti scoprirà che l'oggetto è stato venduto ad un usuraio dopo aver compiuto alcune indagini.

Anticipazioni La Promessa: Cruz nasconde a tutti di aver venduto la spilla

Le anticipazioni de La Promessa segnalano che Cruz non rivelerà a nessuno di aver venduto la spilla della defunta rivale al banco dei pegni grazie alla complicità della fidata Petra (Marga Martinez).

Allo stesso tempo, Gregorio compierà alcune indagini per ritrovare il prezioso arrivando a setacciare le stanze di ogni domestica. Il nuovo caposervizio ipotizzerà che la spilla sia stata rubata da qualcuno. Tuttavia, un altro personaggio capirà che dietro la scomparsa del prezioso c'è qualcosa di strano. Un' ipotesi che Catalina farà in seguito alla morte di Juan, il quale verrà ucciso con un pesante soprammobile da Pia (Maria Castro) per impedirgli di usare violenza contro la domestica Teresa (Andrea del Rio).

Catalina scopre che la spilla di Carmen è stata venduta ad un usuraio

Nelle prossime puntate della soap opera, Catalina vedrà la spilla appartenuta dalla sua defunta madre Carmen indosso ad una signora nel corso del funerale del barone Juan (Alberto Gonzalez).

La ragazza a questo punto deciderà di vederci più chiaro, tanto da comunicare ad Alonso di aver ritrovato il suo prezioso agganciato ad un suo abito. Una vera e propria bugia, visto che Catalina confesserà cos'è successo davvero a sua cugina Martina nel corso di un successivo dialogo. La marchesina infatti avrà intenzione di scoprire per quale motivo la spilla di sua madre sia finita indosso ad un'altra persona.

In questo modo, Catalina scoprirà che l'oggetto era stato venduto ad un usuario che l'aveva poi rivenduto ad un gioielliere. La donna a questo punto deciderà di prendere un'iniziativa alquanto rischiosa.

La marchesina vuole trovare chi ha acquistato il suo prezioso

Catalina deciderà di recarsi nel quartiere malfamato per incontrare il ricettatore.

La marchesina infatti vorrà sapere dall'uomo l'identità di chi ha acquistato la sua spilla. Il ricettatore a questo punto consiglierà alla donna di farsi accompagnare da Mauro per non mettersi in ulteriori guai. Catalina ritroverà il suo oggetto oppure Cruz riuscirà a farla franca? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come evolverà questa storyline ambientata a La Promessa.