Ad oggi, sabato 2 settembre, sono state registrate le prime tre puntate della nuova edizione di Uomini e donne. Le anticipazioni fanno sapere che soprattutto nel Trono Over ci sono stati parecchi cambiamenti, tra addii inaspettati e grandi ritorni. Armando e Riccardo hanno disertato tutte le riprese che si sono svolte fino ad ora, mentre Barbara De Santi ha ripreso posto nel parterre per la gioia dei telespettatori.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

L'edizione 2023/2024 di Uomini e donne prenderà il via tra poco più di una settimana: lunedì 11 settembre sarà trasmessa la prima puntata della nuova stagione, quella che è stata registrata lo scorso 24 agosto.

Da giorni in rete circolano le anticipazioni di quello che è successo in studio al debutto, a partire dai nomi di tutti i protagonisti dei troni Classico e Over.

Sulla poltrona rossa ci sono tre ragazzi (Brando, Cristian e Manuela Carriero), mentre nel parterre dei senior si possono trovare sia new entry che "vecchie glorie".

Alle riprese che ci sono state fino ad ora, non hanno partecipato due volti storici della trasmissione: l'assenza di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri alle prime tre registrazioni del dating-show, sta facendo discutere e non ha ancora una motivazione ufficiale.

Il pugliese si sarebbe fidanzato con una concittadina (è stato visto e fotografato in compagnia di una ragazza più giovane di lui per tutta l'estate), mentre il cavaliere campano fa sapere di essere ancora in ferie.

I rientri negli studi di Uomini e donne

Per due veterani che hanno lasciato il cast (non dovrebbero più tornare visto che le registrazioni sono iniziate da oltre una settimana e Armando e Riccardo non si sono mai visti agli Elios), altri due sono rientrati dopo un periodo d'assenza.

Il ritorno più clamoroso è sicuramente quello di Barbara De Santi: la dama figura di nuovo nel parterre femminile del Trono Over e i fan hanno gioito per questa anticipazione perché la donna è sempre rimasta nel cuore del pubblico.

Sin da subito la maestra ha punzecchiato Gemma Galgani (riconfermata per il 13esimo anno consecutivo) e il corteggiamento molto passionale che sta mettendo in atto nei confronti di Maurizio, il signore di 57 anni con il quale sta uscendo da poco.

Sempre restando in tema "vecchie conoscenze" della 73enne di Torino, la redazione ha richiamato Silvio Venturato; il cavaliere ha partecipato alla scorsa stagione di Uomini e donne e per oltre un mese ha cercato di conquistare la "regina" dell'Over ma senza riuscirci.

Gli opinionisti di Uomini e donne

In questi giorni, inoltre, sono circolati inaspettati Gossip sul cast fisso del programma: un'indiscrezione metteva in dubbio la riconferma di Tinì Cansino nel ruolo di opinionista di Uomini e donne.

Chi ha assistito alla registrazione del 29 agosto, infatti, ha riportato che l'attrice non era in studio e per questo ha pensato che fosse stata allontanata; in realtà, l'ex diva di Drive In era agli Elios quando si sono svolte le prime riprese della nuova edizione, quindi la sua assenza è stata un caso e non l'indizio di una "cacciata".

A commentare i comportamenti di dame e cavalieri e le esterne di tronisti e corteggiatrici, dunque, quest'anno saranno ancora Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì.

A proposito della bionda vamp, nelle prime puntate della stagione è tornata alla carica con Elio Servo: i due si sono resi già protagonisti di due furiose litigate e la sensazione dei fan è che siano soltanto all'inizio.

Anche Aurora Tropea è finita al centro di qualche battibecco ed è stata rimproverata da Maria per aver postato alcune Instagram Stories contro Gemma.