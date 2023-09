Gli spoiler de La Promessa raccontano che Padre Camilo (Chico Garcia) continuerà a dare del filo da torcere anche dopo essere stato arrestato. L'uomo farà finire l’amicizia tra Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero). Quest’ultima non la prenderà affatto bene, nell’istante in cui la sua collega le dirà che suo marito Custodio è stato ucciso dal suo consorte Antonio per non farle apprendere la sconcertante verità dal falso sacerdote.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Padre Camilo viene arrestato dopo aver sequestrato Alonso e il sergente Funes

Nei nuovi episodi verrà smascherato Padre Camilo, visto che verrà alla luce che non è un prete. A segnare la fine dell’uomo sarà Catalina (Carmen Asecas), facendo sapere al genitore Alonso (Manuel Regueiro) di avere dei sospetti sul sacerdote. Quest’ultimo insieme al sergente Conrado Funes (Rafa de Vera) affronterà Camilo, il quale in preda alla furia li terrà sotto sequestro e minaccerà di uccidere Lope (Enrique Fortun) con la sua arma da fuoco: per fortuna a evitare il peggio ci penserà il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) facendo assicurare il falso parroco alla giustizia.

A questo punto la marchesa Cruz (Eva Martin) e il marito Alonso apprenderanno che Camilo era stato ingaggiato da José Luis de los Infantes (Andres Blanco), il padre di Jimena (Paula Losada), per scoprire se i loro problemi economici erano reali.

Roman scrive una lettera dal carcere, Candela non perdona Simona

Successivamente Roman Tejedor, cioè colui che ha finto di chiamarsi Camilo, dopo essere finito dietro le sbarre del carcere scriverà una lettera a Candela per farle apprendere un segreto terribile sul suo passato. La donna dopo un’iniziale titubanza accetterà di fare visita al detenuto, destando delle preoccupazioni a Simona: quest'ultima entrerà in crisi per una conversazione avuta con il falso sacerdote.

Simona prima che la sua amica incontrerà Roman, troverà il coraggio di dirle di averle nascosto di conoscere l’identità dell’uomo che ha messo fine all’esistenza di suo marito Custodio.

In particolare Candela avrà modo di scoprire che il suo amato è morto per mano di Antonio, il consorte di Simona, a seguito di una lite: quest’ultima con la sua confessione deluderà profondamente Candela, la quale non avrà alcuna intenzione di chiarire con lei. Nello specifico la donna non perdonerà la sua amica, neanche quando le dirà di non aver fatto arrestare il marito Antonio per il bene dei loro due figli.