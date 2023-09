Terra Amara prosegue con le nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni di sabato 16 settembre annunciano diversi colpi di scena. Zuleyha e Yilmaz saranno pronti per la fuga organizzata per il giorno dedicato al ricordo di Hunkar. La donna scioglierà un potente sonnifero nella bevanda che somministrerà a tutta la famiglia e andrà via con i bambini. La coppia sembrerà aver raggiunto il suo scopo, ma verrà fermata dalla polizia e dovrà tornare a Cukurova. Demir, stanco della situazione, le dirà che potrà andare via quando vuole ma senza i suoi bambini e la metterà di fronte a una scelta.

Fekeli, invece, reagirà duramente con Yilmaz, dicendogli che non è più suo figlio.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha fa addormentare la famiglia Yaman

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nella puntata di sabato 16 settembre arriverà il momento della fuga di Yilmaz e Zuleyha. Dopo aver studiato tutto nei minimi dettagli, la moglie di Demir approfitterà della riunione di famiglia in onore della memoria di Hunkar per mettere in atto il suo piano. Zuleyha scioglierà un potente sonnifero in una bevanda che offrirà a tutti i presenti e in pochi minuti gli ospiti cadranno in un sonno profondo. A quel punto Zuleyha prenderà i bambini e si allontanerà, raggiungendo Yilmaz, già pronto a partire con il piccolo Kerem Ali.

Anticipazioni puntata di sabato 16 settembre: Zuleyha e Yilmaz verso la Germania

La puntata di Terra amara che andrà in onda sabato 16 settembre vede al centro dei riflettori la fuga di Yilmaz e Zuleyha. I due si lasceranno alle spalle le rispettive famiglie e partiranno alla volta della Germania, in cerca di una vita felice insieme.

Il sogno sembrerà a un passo dal realizzarsi, ma sarà bloccato dalla polizia. Gli agenti controlleranno Yilmaz e Zuleyha, e li porteranno in commissariato. Ancora una volta il tentativo di fuggire da Cukurova si rivelerà vano per Akkaya e la ragazza, ma Demir non avrà nessuna responsabilità.

Demir dimostra di essere cambiato

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir e Sevdaandranno a prendere Zuleyha e i bambini.

La reazione di Yaman sarà molto diversa dal passato, perché non si arrabbierà affatto con la moglie. Negli occhi di Demir ci sarà solo tristezza e darà anche a Zuleyha la possibilità di partire con Yilmaz. La condizione, tuttavia, sarà quella di lasciare a lui i suoi figli. Nel frattempo Yilmaz dovrà affrontare Fekeli, che sarà decisamente più duro con lui. Ali Rahmet arriverà a rinnegare il figlioccio per avergli spezzato il cuore allontanandolo da Kerem Ali.