Nello sceneggiato di Canale 5 La Promessa ben presto alcuni altarini saranno destinati a venire a galla. In particolare Padre Camilo verrà smascherato da Catalina, la quale scoprirà che l'uomo è un impostore. Il finto sacerdote, messo con le spalle al muro, perderà la testa, arrivando a prendere in ostaggio prima Alonso e il tenente Funes e in seguito pure Lope. Armato di pistola, Camilo minaccerà di uccidere il giovane cuoco, qualora qualcuno tenti di impedire la sua fuga.

Catalina smaschera padre Camilo: spoiler La Promessa

Nelle puntate in onda nel corso del mese di settembre, nella soap tv La Promessa alcuni misteri verranno finalmente svelati.

In primis, quello legato a padre Camilo, il finto sacerdote che, in realtà, é una spia del duca de Los Infantes.

Sarà Catalina a scoprire che l'uomo non é chi dice di essere e lo farà dopo aver saputo dalla diocesi di Leon che lì nessuno conosce padre Camilo. A questo punto, Catalina andrà a riferire tutto a don Alonso, il quale informerà subito il sergente Funes.

Alonso e Funes sequestrati

Ben presto Alonso verrà a sapere che padre Camilo sarà giunto a La Promessa solamente per raccogliere informazioni su Cruz e il matrimonio combinato tra Manuel e Jimena.

Non saprà però, che padre Camilo sta lavorando per il suo futuro consuocero. Ebbene, le anticipazioni rivelano che il finto sacerdote, ormai smascherato, perderà il senno e prenderà in ostaggio sia Alonso che il tenente Funes.

Li legherà e imbavaglierà. Ovviamente, il resto della famiglia De Lujgan sarà nel panico.

Cruz, Catalina, Jimena e Martina si chiuderanno a chiave nella stanza di Manuel per sfuggire alla follia del finto sacerdote.

Camilo sequestra Lope e minaccia di ucciderlo

Catalina deciderà poco dopo di uscire dalla stanza, andando a liberare il padre e il sergente Funes.

Il finto sacerdote vagherà ancora per la villa e Alonso e il sergente vorranno trovarlo prima che possa fare del male a qualcuno. Lo troveranno in cucina, dove padre Camilo avrà preso in ostaggio Lope. Sarà una scena che lascerà con il fiato sospeso i telespettatori, visto che l'uomo punterà una pistola in testa all'aiuto cuoco.

Minaccerà di sparare in testa a Lope qualora Alonso e Funes dovessero tentare di impedire la sua fuga. Ovviamente, tutto il resto della servitù sarà nel panico, mentre Alonso e il sergente Funes cercheranno di convincere il finto sacerdote ad abbassare l'arma.