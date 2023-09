La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Catalina dirà ad Alonso dei sospetti che nutre su Don Camilo, così il marchese e Conrado Funes decideranno di affrontare il presunto parroco. La situazione degenererà e Camilo punterà una pistola verso Lope, nel frattempo l'intervento tempestivo e coraggioso del maggiordomo Romulo eviterà il peggio. Camilo si scoprirà essere in realtà Roman, spia assoldata dal padre di Jimena per capire se la famiglia di Manuel fosse davvero in bancarotta o meno.

Roman, successivamente, scriverà una missiva a Candela dal carcere pregandola di fargli visita, ma la visita della donna al malvivente verrà interrotta da Simona, che dirà a Candela che è stato Antonio ad uccidere Custodio.

Candela dice ad Alonso di sospettare che Don Camilo non sia chi dice di essere

Gli spoiler dello sceneggiato che va in onda su Canale 5 evidenziano che Catalina dirà al padre Alonso di sospettare che Don Camilo non sia in realtà un parroco e che sia arrivato nella tenuta con delle intenzioni diverse da quelle ecclesiastiche.

Il marchese, colpito dalle parole della figlia, avvertirà Funes e insieme affronteranno Camilo per comprendere chi sia realmente, così Alonso e Conrado dovranno fare i conti con l'ira smodata di Camilo, che in fretta e furia si fionderà nelle cucine e punterà una pistola in direzione di Lope.

A evitare la tragedia ci penserà il maggiordomo Romulo, il quale sorprenderà alle spalle il presunto parroco favorendone l'arresto.

A seguito di ciò si scoprirà che l'uomo arrestato non si chiama Camilo bensì Roman e che non è affatto un sacerdote, ma una spia ingaggiata dal padre di Jimena per sapere con certezza se la famiglia di Manuel fosse o meno in gravi guai finanziari, così da decidere se concedere la mano della figlia oppure no.

Simona rivela a Candela che è stato Antonio a uccidere Custodio

Una volta finito dietro le sbarre, Roman penserà bene di scrivere una lettera indirizzata a Candela al fine di rompere l'amicizia tra la stessa e Simona, così la figlia di Alonso si appresterà, nonostante la titubanza iniziale, a recarsi in prigione per ascoltare le parole della spia.

Prima che possa recarsi al carcere, Simona bloccherà l'amica e le confesserà col cuore in gola di essere a conoscenza da un po' dell'identità dell'assassino di suo marito Custodio. La cuoca rivelerà a Candela che Custodio è stato ucciso da suo marito Antonio, durante una lite che i due uomini hanno avuto da sbronzi.