Nuove avventure nella soap La Promessa in onda su Canale 5: le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Pia, disperata dopo la sparizione del suo bambino, potrà riabbracciarlo grazie a Jana e Manuel, che metteranno in atto un piano per salvarlo. Nel frattempo, Jimena sarà molto preoccupata per le sue bugie.

Manuel avrà una brutta sorpresa quando vedrà Jana baciare Abel proprio davanti ai suoi occhi.

La Promessa: il piano di Manuel e Jana per salvare il bambino di Pia

Nelle nuove puntate della soap opera La Promessa, Pia avrà un parto molto difficile ma grazie a Jana si salverà, così come il suo bimbo.

Peccato che poco dopo il lieto evento, il bambino scompaia nel nulla. Qualcuno lo ha rapito.

La servitù si metterà subito alla ricerca del neonato, ma non ci sarà nulla da fare. A quel punto, Jana e Abel inizieranno a indagare, scoprendo che il piccolo si trova in un convento, in attesa di essere adottato.

Se non lo porteranno a casa il prima possibile, per Pia non ci sarà più nulla da fare. Jana e Abel coinvolgeranno anche Manuel nel loro piano. Mentre i due uomini distrarranno le suore, Jana prenderà con sé il figlio di Pia.

Jana e Abel si baciano davanti a Manuel

Alla villa ci sarà tanta trepidazione tra il personale di servizio. Come raccontano le anticipazioni delle prossime puntate La Promessa Jana, Abel e Manuel rientreranno alla villa con il bimbo, che potrà tornare tra le braccia di Pia.

In un momento di felicità, Jana e Abel si baceranno davanti a Manuel, che brucerà di gelosia.

Feliciano non perderà tempo e correrà a informare Petra della notizia del ritrovamento del bimbo di Pia. Sua sorella andrà nel panico al solo pensiero che Cruz lo scopra.

Cosa c'entra Ramona con il passato di Jana?

Nel frattempo, Curro continuerà le indagini sul suo passato, chiedendo informazioni a Ramona.

Pia e Jana, invece, dopo aver scoperto che Simona sa la verità sulla madre di Jana non si perderanno d'animo, decise a sapere ogni cosa sulla reale dinamica della morte di Dolores.

Lope sarà molto triste al pensiero di perdere Maria, che si sta riavvicinando a Salvador, miracolosamente scampato alla guerra. E, a proposito di amori, Martina verrà corteggiata da Don Antonio, ignaro che nella sua vita ci sia un altro uomo.

Jimena e la duchessa hanno un nuovo piano per la finta gravidanza

Continuando con le anticipazioni delle prossime puntate La Promessa, vedremo Catalina fare da intermediaria tra Alonso e Fernando, ma senza alcun risultato, se non quello di avere uno scontro con Cruz.

Intanto Jimena arriverà a gettarsi dalle scale per far credere di aver perso il bambino, ma Jana dirà a Manuel che non vi è nulla di grave.

La duchessa degli Infantes e Jimena macchineranno un altro piano per continuare a far credere che la gravidanza procede bene, mentre Manuel sarà ancora una volta ignaro delle bugie della perfida moglie.