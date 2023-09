Oriana Marzoli è una delle concorrenti del GF spagnolo (Gran Hermano Vip 8). Nella serata di ieri, l'influencer venezuelana ha effettuato un gioco con altri concorrenti e al termine di una canzone si è lasciata andare con una dedica d'amore nei confronti del fidanzato Daniele Dal Moro. Nel pomeriggio, la giovane aveva raccontato agli atri inquilini alcuni dettagli sulla sua favola d'amore.

Le parole di Oriana

Oriana Marzoli all'interno della casa del GF spagnolo continua a raccontare degli aneddoti legati alla favola d'amore con Daniele Dal Moro.

Nella serata di venerdì 15 settembre, l'influencer ha cantato una canzone e al termine ha effettuato una dedica speciale al suo fidanzato: "Amo mia mamma, amo Cocco e amo Daniele. Ti amo, se non l'hai sentito Daniele ti amo".

Ma non solo, nel pomeriggio la diretta interessata ha più volte parlato del suo fidanzato. Nel corso di una chiacchierata con alcuni concorrenti ha rivelato di avere conosciuto Daniele al Grande Fratello Vip 7: "All’inizio mi piacevano due ragazzi, lui e un altro. Vi giuro un mese intero senza rivolgermi la parola". Ripercorrendo la sua favola d'amore, Marzoli ha spiegato che in principio era indecisa tra lui e Antonino Spinalbese: dopo avere conosciuto il secondo, ha compreso che non erano fatti l'uno per l'altro.

Parlando con Laura Cecilia Bozzo Rotondo invece, Oriana ha rivelato di essere fidanzata con un ragazzo italiano originario di Verona: "Sono super innamorata di lui".

La reazione di Daniele

Al momento Daniele Dal Moro non si è esposto sulle dichiarazioni di Oriana Marzoli. Tuttavia, è stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato ai telespettatori del Reality Show.

Nel dettaglio, ha pubblicato su X un post in cui ha lanciato una frecciatina ad un'acerrima nemica di Oriana: "Cristina Porta puoi per favore seguire Oriana da casa senza piangere?".

L'imprenditore veneto in principio non aveva gradito la partecipazione della fidanzata a GF spagnolo, ma alla fine ha compreso che per Oriana si tratta di un'ulteriore svolta per il suo percorso di lavoro.

'Oriele' relazione a gonfie vele

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 7. I due sono stati più volte protagonisti di scontri al vetriolo, ma alla fine sono sempre riusciti a fare pace. Usciti dalla casa di Cinecittà, la coppia ha più volte annunciato la rottura ma come riferito da Oriana non è mai stato un problema di sentimenti: i due ex gieffini discutono animatamente per via del loro carattere impulsivo, ma poi non riescono mai a stare l'uno senza l'altra. Prima che Marzoli partisse per la Spagna hanno anche sfilato sul red carpet di Venezia 80.