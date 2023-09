Tante le novità della soap opera La Promessa in onda su Canale 5 alle 16:10, che cosa succede nei prossimi episodi? Jimena ha finto di essere incinta perché Manuel resti legato a lei ma Jana ha scoperto tutto. Inoltre, anche Cruz continua a pressarla affinché accetti di essere seguita da un medico. Per questi motivi, Jimena passerà al piano B, tentando di simulare un aborto buttandosi dalle scale.

Nel frattempo, Manuel avrà le allucinazioni a letto con Jimena e questo fatto lo spaventerà molto. Pia invece sarà disperata per suo figlio, sparito nel nulla dopo il difficile parto.

La Promessa: che fine ha fatto il bambino di Pia? Le nuove anticipazioni

Nelle prossime puntate della soap opera La Promessa Jimena starà molto male a causa della distanza emotiva e fisica di Manuel, che ama Jana. Inoltre, Cruz la sta pressando perché veda un medico, che scoprirebbe immediatamente che non è incinta.

Jana aiuterà poi Pia nel suo difficile parto, ma entrambe non immaginano che cosa accadrà. Pia partorirà ma il bambino sparirà nel nulla e tutti i sospetti ricadranno come al solito su Petra, la fedele e indomita domestica di Cruz.

Manuel ha le allucinazioni a letto con Jimena

Jana soffrirà molto per la gravidanza di Jimena, ma ben presto scoprirà che è tutta una farsa, mettendo al corrente Manuel dei suoi sospetti.

Peccato che non venga creduta e che, come se non bastasse, sia tacciata di essere gelosa.

Jimena nel frattempo proverà a restare davvero incinta, ma Manuel non riuscirà a stare con lei, assalito dalle allucinazioni. Manuel sarà a letto con Jimena ma la scambierà per Jana, preoccupandosi per questi strani accadimenti Jimena passerà al suo folle piano B.

Jimena si butta dalle scale nelle nuove puntate La Promessa

Proseguendo con le anticipazioni della soap La Promessa Jimena continuerà a fingere di essere incinta ingannando Manuel e tutti alla villa. L'unica a essere a conoscenza di questa bugia sarà sua madre. I tentativi per rimanere davvero incinta risulteranno vani e così perderà la testa, anche perché sarà difficile simulare la crescita della pancia.

A quel punto, Jimena si getterà dalle scale per simulare un aborto e verrà soccorsa da Jana, che le medicherà la ferita rassicurandola sul fatto che non sia grave.

Manuel non immaginerà minimamente che sua moglie lo stia ingannando, anche dopo che Jana lo metterà al corrente dei suoi sospetti, che verranno confermati dalla telefonata tra Jimena e sua madre. Jana dirà quanto scoperto a Manuel? Non resta che attendere le nuove puntate per sapere come evolveranno le trame.

La Promessa va in onda su Canale 5 alle 16:10, registrando a ogni puntata ascolti molto alti. Per rivedere gli episodi basta collegarsi al portale Mediaset Infinity.