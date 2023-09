Continuano le puntate della soap La Promessa su Canale 5 e le anticipazioni raccontano che Pia arriverà alla verità: Simona sa quello che è successo a Dolores, la mamma di Jana, e come è morta anche se le anticipazioni non rivelano questo dettaglio. Nel frattempo Cruz comincerà a sospettare della lealtà di Lorenzo, dopo che il suo piano per mettere fuori gioco la Baronessa non è andato a buon fine.

Jana, dopo quanto le ha detto Pia, si recherà nella casa della sua infanzia e proprio lì troverà un biglietto inquietante. Qualcuno la sta spiando, ma chi?

La Promessa nuove puntate: sospetti e intrighi alla villa

Nei prossimi episodi della soap La Promessa, Cruz ordinerà a Petra di uccidere la Baronessa, ma il suo piano avrà un insolito esito. La vittima della cattiveria di Cruz sarà un innocente gattino, ma servirà a Elisa per aprire gli occhi.

Cruz concentrerà i suoi sospetti su Lorenzo visto che di Petra si fida ciecamente, è stato lui a tradirla?

Nel frattempo Jana farà presente a Gregorio la sua preoccupazione per lo stato di salute di Pía, ma verrà invitata a non intromettersi nei loro affari.

Jana continuerà con le indagini sul suo passato e anche grazie al contributo di Pia capirà che Simona è al corrente di ciò che è successo a mamma Dolores.

Pia scopre che Simona è conoscenza della verità sulla morte della mamma di Jana

Tante sono le verità nascoste che verranno alla luce nelle prossime puntate della soap La Promessa.

Alla villa tutti cercheranno di nascondere a Maria la notizia della morte di Salvador. Con grande delicatezza saranno Pía, Gregorio e Rómulo a concordare il momento e il modo in cui lo dovranno comunicare.

Ancora una volta Petra rovinerà tutto, porgendo le sue condoglianze a Maria, che si sentirà mancare la terra sotto i piedi.

Pia, nel frattempo, continuerà ad aiutare Jana nelle indagini sul suo passato. Simona, sentendo il nome di Dolores, impallidirà improvvisamente, in quanto a conoscenza della verità.

Che cosa è successo a Dolores, la mamma di Jana?

Pia metterà al corrente Jana di quanto scoperto, ma Simona non proferirà parola, diventando evasiva ogni qualvolta si parlerà di Dolores.

Jana avrà l'idea di tornare alla casa della sua infanzia, per cercare delle prove che facciano luce sul suo passato ancora oscuro.

Quando entrerà nella sua vecchia abitazione Jana troverà un biglietto inquietante e capirà che qualcuno non solo si nasconde lì da tempo, ma la sta spiando. Di chi si tratta? E cosa c'entra Simona con la morte di Dolores?

Per altri dettagli non resta che seguire le anticipazioni della soap La Promessa e le puntate in onda su Canale 5, disponibile anche in modalità on demand su Mediaset Infinity.