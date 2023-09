La voce che hai dentro è la nuova fiction del giovedì sera di Canale 5 che vede protagonista Massimo Ranieri. Le anticipazioni sulla seconda puntata trasmessa il 21 settembre in prime time, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Michele che si ritroverà ad aiutare Regina.

Occhi puntati anche su Maria che, dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio del tutto inaspettata, si ritroverà in forte crisi.

Michele salva Regina dai guai: anticipazioni La voce che hai dentro del 21 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la trama della seconda puntata de La voce che hai dentro di giovedì 21 settembre, rivelano che Michele si ritroverà ad intervenire in soccorso di Regina.

Il motivo? La ragazza si ritroverà nei guai, dopo il disastro provocato dal fatto che una sua canzone è incautamente finita online.

Un errore che rischia di compromettere il lavoro della ragazza e la partecipazione al concorso musicale al quale spera di poter accedere.

Michele, però, saprà trovare la soluzione giusta per evitare il peggio e in tal modo permetterle di continuare a sognare per raggiungere il suo obiettivo.

Le anticipazioni di questa seconda puntata della fiction di Canale 5 rivelano che Michele sosterrà Regina nella composizione del pezzo giusto che potrebbe aiutarla a vincere la gara.

Maria si ritrova in forte crisi: anticipazioni La voce che hai dentro del 21 settembre

Spazio anche alle vicende di Maria che, in questo nuovo appuntamento con la fiction, si ritroverà a fare i conti con una proposta di nozze del tutto inaspettata.

Giulio deciderà di chiedere alla sua amata di sposarlo e quindi unirsi ufficialmente in matrimonio. Un durissimo colpo per Maria, la quale si ritroverà in crisi e fortemente combattuta su queste imminenti nozze.

Un appuntamento che si preannuncia decisamente imperdibile per tutti gli appassionati di questa nuova fiction destinata a conquistare il gradimento degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset.

La sfida del giovedì sera tra La voce che hai dentro e Ulisse con Alberto Angela

In queste settimane di messa in onda su Canale 5, La voce che hai dentro con Massimo Ranieri dovrà vedersela contro le nuove puntate di Ulisse - Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela in onda nel prime time di Rai 1.

Al debutto, il programma condotto da Angela ha registrato una media superiore alla soglia dei due milioni e mezzo di spettatori, pari ad uno share che ha superato il 16%. Riuscirà la fiction Mediaset con l'amatissimo Massimo Ranieri a registrare ascolti più alti rispetto al competitor? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.