La nuova programmazione Rai per la stagione 2023/2024 prevede uno slittamento per L'Eredità, il popolarissimo quiz della fascia preserale che quest'anno passerà nelle mani di Pino Insegno, scelto come nuovo conduttore ufficiale dopo il ritorno alla tv di Stato.

Cambiamenti in arrivo anche a Domenica In, il contenitore del pomeriggio festivo di Rai 1 condotto da Mara Venier che quest'anno si presenterà al pubblico in una veste del tutto rinnovata.

Maria Venier rivoluziona Domenica In: nuovi palinsesti Rai 2023/2024

Nel dettaglio, la nuova programmazione Rai per l'attuale stagione tv, prevede la messa in onda di una edizione rinnovata e piena di cambiamenti per Domenica In.

Mara Venier giunta alla sua quattordicesima stagione alla guida di uno dei programmi più longevi della tv di Stato, quest'anno rivoluzionerà il suo show.

Quella in partenza dal 17 settembre su Rai 1, infatti, sarà un'edizione itinerante: circa due volte ogni due mesi, Mara e i suoi ospiti andranno nei teatri italiani. Al momento, stando a quanto riferito nella conferenza stampa di presentazione dello show, sarebbero stati presi già degli accordi con l'Emilia Romagna e l'Umbria.

Le novità della nuova stagione di Domenica In condotta da Mara Venier

Un altro cambiamento riguarderà gli argomenti e i temi che saranno trattati nel corso delle varie puntate di quest'anno.

Oltre alle consuete interviste con i personaggi dello spettacolo, del cinema e della tv italiana, ci sarà maggiore spazio per l'attualità e la cronaca, con talk e interviste in studio curate sempre dalla conduttrice veneta.

Cambiamenti e novità anche per quanto riguarda la programmazione de L'Eredità, il quiz a premi che in questi anni ha sempre tenuto compagnia al pubblico della fascia preserale di Rai 1.

Quest'anno, la messa in onda del programma non è prevista a partire da metà settembre/inizio ottobre come è successo negli anni passati.

Slitta il ritorno de L'Eredità: nuova programmazione Rai 2023/2024

Gli spettatori e appassionati del celebre quiz dovranno pazientare ancora un bel po' prima di rivedere in onda la trasmissione, che non sarà più nelle mani di Flavio Insinna.

Il debutto della nuova stagione de L'Eredità con Pino Insegno, infatti, è previsto solo a gennaio 2024, al termine dell'edizione più lunga di sempre di Reazione a catena.

Quest'anno, infatti, i vertici della tv di Stato hanno scelto di dare maggiore spazio alla messa in onda del celebre quiz estivo che sta ottenendo ottimi ascolti nel preserale, tanto da mettere in crisi Gerry Scotti e il suo Caduta Libera, in onda su Canale 5.