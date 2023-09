Per Mattia Zenzola, dopo la vittoria di Amici 22, starebbero per aprirsi le porte del teatro: il ballerino di danze latino-americane sarebbe stato reclutato da Alessandro Siani per entrare a far parte del cast di Mare Fuori, Il Musical. Al momento il diretto interessato non ha dato conferme o smentite a tal proposito, ma secondo l'autorevole fonte di Fanpage.it non vi sarebbero dubbi: le voci di gossip si sarebbero trasformate in una certezza. Per quanto riguarda l'ingresso nel cast di Benedetta Vari, la danzatrice che ha affiancato Mattia ad Amici non vi sono conferme.

Al contrario pare che Pierpaolo Pretelli, altro nome che circolava sul web, non farà parte degli attori del musical.

Mattia da Amici a Mare Fuori?

Fervono i preparativi per l'adattamento teatrale della serie Rai 'Mare Fuori' i cui diritti sono stati acquistati da Alessandro Siani.

Ad oggi è stata ufficializzata la presenza di alcuni volti noti della serie che presteranno la conoscenza acquisita sul campo anche all'opera teatrale. Tra questi ci sono Maria Esposito che interpreta Rosa Ricci e Antonio Orefice che ha interpretato il personaggio di Totò fino alla seconda stagione della serie. Altri nomi noti si sono poi uniti al cast, ossia quello di Andrea Sannino e Giulia Molino, ex volto di Amici.

Ma quest' ultima potrebbe non essere l'unica del cast proveniente dal talent show di Maria De Filippi.

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Mattia Zenzola come uno degli attori del musical. Ad oggi alle indiscrezioni provenienti dal web si è aggiunta la conferma di Fanpage.it, secondo cui la presenza del vincitore di Amici 22 sarebbe stata confermata.

Il nome di Mattia è stato inoltre accompagnato da quello di Benedetta Vari. I due ballerini fanno ormai coppia fissa dai tempi del talent di Canale 5 e sarebbero stati avvistati durante l'estate in atteggiamenti intimi tali da far pensare a una relazione amorosa. Comunque, al momento non esistono conferme che avvalorano la presenza di Benedetta nel cast teatrale di Mare Fuori.

Pretelli non farebbe parte del cast

In ogni caso, la prima del musical è prevista per dicembre per cui non è escluso che altri personaggi noti non possano essere reclutati.

Pierpaolo Pretelli non dovrebbe entrare nel cast neanche nei prossimi mesi. Il fidanzato di Giulia Salemi, che ha preso parte al Grande Fratello Vip e poi a Tale e Quale Show, aveva postato una Instagram Story in cui si era geolocalizzato a Napoli per cui molti i fan avevano collegato il viaggio a Napoli ai provini per Mare Fuori, ma molto probabilmente si è trattata di una coincidenza.