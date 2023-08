Da quando si è conclusa la 22^ edizione di Amici, in rete si è parlato spesso del rapporto tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari.

Nelle ultime settimane, però, si sono intensificate le voci su una relazione in corso tra i due latinisti, un legame sentimentale che entrambi non confermano e non smentiscono né sui social network né nelle interviste. L'altra sera, però, i ballerini erano insieme allo stadio per tifare il Bari.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

"Con lei sto bene, sia sul palco che nella vita. Non penso ci sia sempre bisogno di dare spiegazioni", sono queste le ultime dichiarazioni che Mattia ha rilasciato su Benedetta e sul loro chiacchierato rapporto.

Diversi fan di Amici sono convinti che i due sono una coppia da tempo, ovvero da quando hanno smesso di negare di essere fidanzati in pubblico. Nelle settimane successive alla vittoria di Zenzola, sia lui che Vari hanno descritto il loro legame come un'amicizia profondissima basata sulla stima reciproca e sull'affetto incondizionato.

Col passare dei giorni, però, sono aumentate le voci e gli avvistamenti dei due giovani in giro per l'Italia, soprattutto quando non avevano impegni professionali: per quasi tutta l'estate, infatti, i danzatori "pupilli" di Raimondo Todaro sono stati fianco a fianco, e le prove sono arrivate dai profili Instagram di entrambi.

L'ultimo avvistamento dei danzatori di Amici

La sera del 18 agosto Mattia e Benedetta erano insieme allo stadio di Bari per assistere all'esordio della squadra in Serie B. Il latinista è tifosissimo del team della sua città e ha deciso di portare anche la ragazza nel luogo dove si reca spesso durante la stagione calcistica.

I ballerini hanno postato su Instagram uno scatto nel quale sono di profilo, con lo sguardo rivolto al campo: la ragazza (che è di origini romane) indossa anche la maglia biancorossa del Bari.

Questo è solo l'ultimo avvistamento della "coppia" in giro per l'Italia: durante l'estate, infatti, i presunti piccioncini sono stati beccati insieme in piscina, dietro le quinte di spettacoli ai quali doveva partecipare solo Zenzola, a pranzo e a cena nei ristoranti e al mare in Puglia.

Tutto porta a pensare che dopo la fiale di Amici sia nato l'amore tra Mattia e Benedetta, ma la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati tarda ad arrivare.

Todaro in crisi di coppia?

Mattia e Benedetta non sono gli unici protagonisti dell'ultima edizione del talent a stare al centro del gossip da tempo. Nei giorni scorsi, infatti, in rete si è sparsa la voce che Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca sarebbero in crisi. La segnalazione che Deianira Marzano ha reso pubblica su Instagram, riguardava una presunta lite al ristorante tra i due coniugi, uno scontro verbale che si sarebbe concluso con Francesca che camminava da sola per le strade buie della Sardegna.

Di Raimondo, però, si parla anche per il suo incerto futuro nel cast del programma di Canale 5. Visto che manca meno di un mese all'inizio della nuova stagione, siti e riviste si interrogano su quali professori saranno riconfermati nella commissione interna dopo le vacanze.

Arisa è a un passo dall'addio: la cantante avrebbe deciso di tornare in Rai per ricoprire il ruolo di giudice di The Voice Kids, ma non si conosce ancora il nome di colui/lei che la sostituirà.

Tra gli insegnanti di danza, invece, l'unico in bilico sarebbe Todaro: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo non rischierebbero nulla, mentre il maestro di latinoamericano non avrebbe ancora avuto conferme sul ritorno in studio a metà settembre.