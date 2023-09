La seconda stagione della soap opera My home my destiny (titolo originale Doğduğun Ev Kaderindir) è disponibile in anteprima su Mediaset Infinity: sull'app viene pubblicato un nuovo episodio al giorno, a mezzanotte, dal lunedì al venerdì.

Non tutti sanno che la Serie TV turca prende spunto dal romanzo Camdaki Kiz della scrittrice e psichiatra Gülseren Budayıcıoğlu, ispirato alla vera storia della sua paziente Zeynep (Demet Ozdemir) e del marito Mehdi (Ibrahim Çelikkol). Pur essendoci delle corrispondenze tra romanzo e soap opera la vera storia di Zeynep e Mehdi è caratterizzata anche da delle peculiarità non presenti in televisione

La vera infanzia di Zeynep

Gülseren Budayıcıoğlu è una psichiatra che ha curato pazienti con traumi, tra cui Zeynep, presso la clinica psichiatrica Medalyon.

Nel suo romanzo The Girl in The glass (tradotto da Camdaki Kiz), Zeynep viene descritta come una bellissima donna con il velo, timida e riservata che entra in terapia con l'autrice, nonché psichiatra, in un momento difficile della sua vita, dopo aver letto alcuni suoi libri.

Zeynep si rivolge a Gulseren per uscire dalla depressione e inizia a raccontare la sua infanzia. Come nella serie tv, anche nel romanzo Zeynep vive in una modesta casa con la madre che è una donna delle pulizie e il padre che è un operaio edile alcolizzato che ha abusato di lei.

La vera Zeynep ha una sorella e un fratello, Remzi, più grandi di lei: la prima scappa di casa, il secondo muore a seguito di una malattia. In seguito a quest'ultimo evento, Zeynep viene adottata da Nermin ed Ekrem.

La vera infanzia di Zeynep corrisponde, dunque, quasi totalmente a quanto riprodotto anche nella serie tv.

Le differenze tra la serie tv My home my destiny e la vera storia: Faruq

Ci sono, però, delle differenze tra la soap tv e la vera storia a cui si ispira il romanzo della psichiatra.

Una tra queste riguarda il benestante Faruq: nella realtà, quando egli parte per il servizio militare, i due si perdono di vista per sempre, contrariamente a quanto accade nella serie tv, nella quale Faruq continua a far parte costantemente della vita di Zeynep.

Mehdi è in realtà un medico

Mehdi nella realtà non è un meccanico, ma un medico del quartiere taciturno, irascibile, geloso, violento e spesso alcolizzato. Il matrimonio non ha alcuna connotazione romantica, come può sembrare nella serie tv, ma è solo finalizzato a compiacere le rispettive famiglie.

Poco dopo il matrimonio, a causa dell'assegnazione di Mehdi per il servizio obbligatorio in un'altra città, la coppia è costretta a trasferirsi e Zeynep inizia a lavorare in uno studio legale e rimane incinta.

La doppia vita di Mehdi e i genitori biologici di Zeynep

La vita matrimoniale dei due nella realtà peggiora a causa del tradimento di Mehdi: se nella serie tv, Mehdi lascia Benal prima di intraprendere la relazione con Zeynep, nella realtà l'uomo continua ad avere una relazione con l'ex del suo migliore amico, conducendo di fatto una doppia vita.

Dopo aver scoperto il tradimento di Mehdi e aver ricevuto una violenza da lui, Zeynep decide di lasciare il marito e tornare a Istanbul con la figlia. Ciò provoca una forte depressione nella donna che per tre mesi non riesce ad alzarsi dal letto: la donna riesce a guarire solo dopo aver seguito le terapie prescritte dalla psichiatra nonché autrice del romanzo.

Dopo il divorzio, nella realtà i genitori biologici di Zeynep si allontanano da lei: i due, infatti, hanno forzato la figlia a sposare Mehdi solo per ottenere degli appezzamenti di terreno che li aiutano, dopo la separazione, a vivere di rendita.