Lo sceneggiato Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3.

Le anticipazioni delle puntate dal 25 al 29 settembre, rivelano che Roberto riuscirà a ritrovare Ida e Tommy. Subito dopo l'uomo estrometterà, definitivamente, Lara dalla sua vita, tuttavia nuovi problemi si paleseranno all'orizzonte. Ferri, per tenere il bambino, dovrà infatti stringere un accordo con Ida, ma Marina sembrerà non fidarsi affatto della ragazza.

Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 settembre: nessun lieto fine per Roberto e Marina

Nelle prossime puntate di Upas, gli spettatori potranno assistere alle ricerche del piccolo Tommaso.

Alla fine sarà Lara (Chiara Conti) a ritrovare il piccolo, tuttavia la donna vedrà infrangersi l'ultima flebile speranza che aveva di riconquistare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Ferri, infatti, dopo aver ritrovato il bambino, allontanerà la sua ex in malo modo.

Tutto sembrerà procedere per il meglio e Marina (Nina Soldano) e suo marito sembreranno poter crescere finalmente Tommy, come una vera famiglia. Tuttavia pare proprio che le cose non andranno esattamente così.

Ida arriva a casa Ferri?

In queste ore, è saltata fuori un'ipotesi che i fan sembrano apprezzare molto ed è quella dell'adozione di Tommy da parte di Roberto e Marina. In realtà, i due non possono assolutamente intraprendere questo percorso, dal momento che esistono degli iter lunghissimi e selettivi da rispettare, che loro comunque non potrebbero mai superare per limiti di età, precedenti penali ed altre ragioni.

Ma anche sorvolando su questi dettagli, i figli da adottare non si scelgono di certo, ma vengono assegnati. Quindi è totalmente da escludere uno scenario del genere.

Detto questo, ovviamente, i due potrebbero portare avanti l'inganno ordito da Lara (Chiara Conti). Gli scenari possibili, in questo momento, sono tre.

Il primo è che i due tengano il bambino e allontanino Ida (Marta Anna Borucinska), corrompendola o minacciandola, il secondo è che Ida decida di partire via con Tommy, l'ultimo - che resta anche il più probabile - è che Ida (Marta Anna Borucinska) resti a vivere con loro, facendo da baby-sitter al piccolo, come faceva per Lara.

Un posto al sole: il futuro di Tommaso

In merito a quest'ultima ipotesi va detto che comporterebbe diverse incognite. Ida, in qualsiasi momento, potrebbe decidere di scappare con il piccolo. Inoltre le anticipazioni confermano che Marina non si fiderà della ragazza. È vero che l'imprenditrice aveva accettato di crescere Tommy, ma di sicuro non sarà entusiasta di avere una giovane estranea in casa.

Insomma la situazione è tutt'altro che semplice e la felicità raggiunta, da Ferri e sua moglie potrebbe durare davvero pochissimo.