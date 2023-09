La soap opera turca My home my destiny sta proseguendo il suo appuntamento sulla piattaforma Mediaset Infinity con la sua seconda stagione. Le anticipazioni sugli episodi in programmazione dal 2 al 6 ottobre 2023, dicono che Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) deluderà ancora una volta la moglie Zeynep Göksu (Demet Özdemir).

Al centro della scena ci sarà anche Ekrem (Nail Kırmızıgül), padre adottivo di Zeynep, e marito di Nermin (Senan Kara): emergerà che l’uomo avrà un figlio dalla nuova compagna Meltem, dopo essere fuggito in Sud America con la stessa.

Spoiler My home my destiny, al 6 ottobre: Mehdi vende la sua officina

Nelle puntate che i telespettatori italiani potranno seguire sulla piattaforma gratuita targata Mediaset da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, Zeynep farà una scoperta scioccante durante un pranzo con i suoi familiari: in particolare la fanciulla verrà a conoscenza che suo marito Mehdi ha deciso di vendere la sua officina.

Nel contempo il meccanico si presenterà dalla sorella Cemile (Elif Sönmez) e le farà avere proprio il denaro ottenuto: sempre in tale circostanza, Mehdi chiederà alla sua ex Benal (Incinur Sevimli) in che modo organizzerà la sua vita quando diventerà mamma.

Baris alla ricerca di Ekrem, Mehdi dice a Zeynep che è stata lei a volere il divorzio

Intanto l’avvocato Baris (Engin Öztürk) dopo essersi messo alla disperata ricerca di Ekrem, il genitore adottivo della sua dipendente Zeynep, apprenderà che l’uomo si è trasferito alle Fiji con la nuova compagna e che presto diventerà di nuovo padre.

In seguito Mehdi riaccompagnerà Nazli (Ayşe Akın) a casa. Zeynep invece trascorrerà una serata con le amiche, prendendo parte al compleanno di Seyhan con Emine (Naz Göktan): un gruppo di uomini coglierà l’occasione per offrire qualcosa da bere alle ragazze.

Per concludere Mehdi in piena notte metterà nuovamente in crisi il suo matrimonio con Zeynep, dato che la spiazzerà quando le dirà che è stata lei a dirgli di voler divorziare.

Riassunto episodi precedenti: Zeynep lascia il tetto coniugale

Negli episodi trasmessi il 25 e il 26 settembre, Zeynep dopo essere stata rinchiusa in casa dal marito Mehdi gli ha chiesto il divorzio. La fanciulla ha deciso di affittare un appartamento per condividerlo con le rispettive madri Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin. Mehdi si è presentato nell’ufficio della moglie Zeynep per farsi perdonare.

Intanto Mujgan (Zeynep Kumral) ha proposto a Benal di trasferirsi a casa sua, invece Nuh (Fatih Koyunoglu) ha dato un bacio sulla guancia a Cemile.

Zeynep è stata sempre più determinata ad abbandonare il tetto coniugale, mentre Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı) ha rassicurato Benal dicendole che il suo ex marito Serhat non le darà più fastidio.

L’infermiera ha rimesso piede a casa di Mehdi, il quale ha bussato alla porta di Zeynep per giustificare il suo atteggiamento.

Infine Burhan ha fatto avere all’ex fidanzata Mujgan i diari in cui ha scritto tutto ciò che ha fatto da quando è finita la loro relazione.