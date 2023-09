Il daytime di Amici che è andato in onda il 27 settembre ha aggiornato sui voti che i professori hanno assegnato ai nuovi allievi durante la prima puntata: i peggiori sono risultati Mida per il canto e Nicholas e Chiara per il ballo. I danzatori che hanno ottenuto la media del 4+, si sono confrontati con i tutor per cercare di migliorare: Emanuel Lo ha subito gelato Chiara Porchianello dicendole che se non migliora non può riconfermarle il banco.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Il percorso di alcuni allievi di Amici 23, è decisamente in salita.

I professori hanno dato parecchie insufficienze durante la prima puntata, le stesse che hanno decretato i peggiori di entrambe le categorie.

Mida, ad esempio, non ha accettato il 3 di Anna Pettinelli e se ne è lamentato con i compagni i casetta: nel canto, infatti, lui è risultato quello con la media più bassa, mentre Matthew il migliore con 8.

Passando alla danza, gli insegnanti hanno bocciato quasi all'unanimità un bel po' di titolari ma all'ultimo posto della classifica si sono piazzati Chiara e Nicholas.

Il genovese ha ricevuto un solo 6 (dal suo tutor Raimondo Todaro) ma si è detto pronto a dimostrare alla commissione interna di avere tutte le carte in regola per rimanere nella scuola.

Il discorso alla titolare di Amici

Anche Chiara ha ricevuto voti negativi dopo la sua prima esibizione, e questo le è costato la media del 4+ e l'ultimo posto nella classifica generale.

Un po' turbata dalle valutazioni dei professori, la ballerina ha subito chiesto alla redazione di poter incontrare Emanuel Lo.

Il maestro di hip-hop, però, anziché rassicurare la ragazza le ha subito fatto presente i dubbi che ha sul suo conto.

"Mi piace la tua espressività e hai l'attitudine giusta, ma ti manca la tecnica", ha esordito l'insegnante di Amici 23 nel discorso che ha un po' gelato sia la titolare che i telespettatori.

Il docente della scuola ha fatto presente alla sua nuova allieva che la tecnica dev'essere allo stesso livello delle emozioni che un danzatore trasmette quando è sul palco, ed è per questo che ora deve lavorare sodo per cercare di limare le due parti che in lei differiscono.

Attesa per le anticipazioni di Amici

"Devi crescere velocemente, datti da fare Chiara o diventa molto difficile portarti avanti", ha concluso Emanuel Lo nel discorso con il quale ha accolto una delle ballerine del suo numeroso team (il professore ha scelto 5 talenti nella prima puntata).

Per la migliore amica di Giulia Stabile, dunque, il percorso nella scuola è in salita e anche il suo tutor nutre dei dubbi sul fatto che possa portarlo a termine.

La ragazza si è detta pronta a rimboccarsi le maniche perché non vuole più vedersi ultima nella classifica di danza.

"Non sono abituata a questo genere di giudizi, però devo lavorare su me stessa e sulla mia emotività", ha commentato la 18enne.

La prossima registrazione di Amici è fissata per venerdì 29 settembre: le anticipazioni che trapeleranno al termine della puntata, riguarderanno sia le gare che i titolari affronteranno per riconfermarsi nel cast che i compiti che gli insegnanti hanno assegnato durante la settimana.

Alessandra Celentano, ad esempio, ha già messo alla prova Nicholas con una coreografia non troppo tecnica: la maestra vuole dimostrare al pubblico e a Raimondo Todaro, che il ballerino non è abbastanza preparato per studiare nella scuola.

"Sei scarso e troppo grosso fisicamente per danzare", ha detto la prof nella lettera con la quale ha lanciato la prima sfida dell'edizione 2023/2024 del talent-show.