Diverse novità accadranno nel corso delle prossime puntate di My home my destiny che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossima estate sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera made in Turchia segnalano la nascita di una speciale amicizia tra due personaggi. Nuh infatti inizierà a guardare con occhi diversi Cemile (Elif Sönmez) dopo la fine della sua storia d'amore con Emine.

Anticipazioni My home my destiny: Nuh soffre ancora per la fine della storia con Emine

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Nuh (Fatih Koyunoğlu) dimostrerà di non aver accettato la convivenza tra la sua ex fidanzata Emine e Faruk.

L'uomo infatti dimostrerà di nutrire un profondo disagio che non potrà non essere notato da Mehdi, il suo migliore amico. Il meccanico a questo punto proverà ad incoraggiare l'uomo convincendolo a guardarsi intorno visto che il destino è pronto a fargli conoscere un'altra donna quando meno se lo aspetta. Un consiglio che Nuh non sembrerà cogliere in quanto temerà di avere un'altra delusione dopo la fine della relazione con Emine, ormai promessa sposa di Faruk (Engin Hepileri).

Sultan convince Cemile a rifarsi una vita

Nella seconda stagione della serie tv in programma nell'estate 2024 su Canale 5, le vicende di Nuh avranno modo di interagire con quelle di Cemile, la quale verrà assunta nella bottega di generi alimentari da Sultan al posto di Emine.

Un impiego da commessa che la donna accetterà volentieri per pagarsi gli studi universitari della figlia Yasemin. Durante uno dei giorni lavorativi, Sultan cercherà di convincere Cemile a rifarsi una vita accanto ad un altro uomo. Per questo motivo, la madre di Nemine inviterà la sua impiegata a guardarsi intorno come aveva suggerito Mehdi a Nuh.

In questo frangente, Sultan capirà che tra Cemile e l'amico di Mehdi potrebbe nascere una storia d'amore.

Nuh non è indenne al fascino di Cemile

Cemile prenderà un abbaglio quando assisterà ad una conversazione tra Nuh e Emine, ritornata nel quartiere per informare Sultan di aver ricevuto la proposta di nozze da Faruk. L'amico di Mehdi a questo punto si accorgerà che Cemile è rimasta basita quando l'ha visto insieme alla sua ex fidanzata.

Per questo motivo, Nuh deciderà di chiarire subito l'equivoco informando l'impiegata di Sultan di essersi ormai gettato alle spalle la storia d'amore con Nemine. In questo modo, i telespettatori della serie tv scopriranno che Nuh non è indenne al fascino di Cemile. Sboccerà l'amore tra i due personaggi oppure rimarrà soltanto una speciale amicizia? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire come evolverà questa storyline.