Aria di fiori d'arancio in My home my destiny, per una coppia forse inaspettata. Il pubblico di Canale 5 sta imparando a conoscere Nuh e il forte sentimento che prova per Emine, ma quando questa intraprenderà una storia con Faruk le cose inizieranno a cambiare e nella vita di Nuh arriverà Cemile, pronta a viversi una nuova storia d'amore, dopo che la figlia Yasemin partirà per l'università.

Nuh scopre che Emine e Faru hanno una storia

Nuh è sempre stato innamorato di Emine fin dall'adolescenza. Ha sempre sperato che anche la ragazza, prima o poi, ricambiasse i suoi sentimenti, ma ciò non è avvenuto.

Anche perché l'obiettivo di Emine è sempre stato quello di ambire a una vita agiata, lontano dal suo quartiere povero.

La ragazza sembrerà riuscirci quando inizierà a frequentare Faruk. La loro rimarrà una storia clandestina, fino a quando nel quartiere piano piano inizieranno a scoprirli. Il primo a farlo sarà proprio Nuh.

Emine scappa di casa e va a vivere con Faruk

Nuh non prenderà bene la liaison tra Emine e Faruk, al punto che prenderà a botte quest'ultimo pur di intimargli di stare lontano alla ragazza. La violenza, però, non porterà a nulla, perché quando Sultan scoprirà che la figlia frequenta Faruk deciderà di mandarla lontano da una zia.

Emine, però, vorrà decidere per la sua vita, così se ne andrà di casa e inizierà una convivenza con Faruk.

Emine scopre che Faruk sposerà Selin

Emine avrà la vita che ha sempre desiderato, fatta di benessere e lusso. Non tutte le cose, però, proseguiranno per il verso giusto. Il padre di Faruk non la vuole in famiglia, preferirebbe che il figlio sposasse Selin, anche per una questione di affari. Alla fine Faruk prenderà in mano la situazione e chiederà a Emine di diventare sua moglie.

Pochi giorni dopo, però, partirà per un viaggio a Londra e proprio mentre Emine sarà a casa da sola, da un programma in tv scoprirà che Faruk e Selin sono prossimi al matrimonio. Rammaricata deciderà di tornare nel suo quartiere, ma non troverà le cose come prima.

Nuh fa la proposta di matrimonio a Celine

Nuh non sarà più lì ad aspettarla, perché ormai il suo cuore batte per un'altra ragazza: Cemile, la sorella di Mehdi.

Sarà Sultan a fare da Cupido e a farli avvicinare, ovviamente tutto all'insaputa di Mehdi: conoscendo il suo carattere irruento, chissà che cosa farebbe se lo venisse a scoprire.

A ogni modo i sentimenti che Nuh prova per Cemile sono sinceri, al punto che un giorno, durante un appuntamento in un bar, estrarrà dalla giacca un astuccio contenente un anello e sarà pronto a fare la proposta di nozze a Cemile. Quando la ragazza vedrà l'anello rimarrà senza parole, accetterà o non la proposta?