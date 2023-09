Ritorna l'appuntamento con il Grande Fratello 2023 e riprende la programmazione del reality show nella fascia serale di Canale 5 ma anche in daytime.

Spazio anche alla diretta 24 ore su 24 che, anche quest'anno, troverà spazio sul canale free Mediaset Extra, dove gli spettatori potranno seguire in tempo reale le vicende dei vari inquilini che popoleranno la casa più spiata d'Italia.

Quando riparte il Grande Fratello 2023: la programmazione tv ufficiale

Nel dettaglio, la programmazione del Grande Fratello 2023 prevede che la prima puntata venga trasmessa lunedì 11 settembre in prime time.

Alfonso Signorini, accompagnato da Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista ufficiale del reality show, darà il via a questa nuova edizione, presentando tutti i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco all'interno della casa di Cinecittà.

Fin dalla prima settimana di programmazione, si partirà con la doppia puntata nel prime time di Canale 5. Oltre alla puntata del lunedì, ci sarà anche quella del venerdì sera, in programma dal 15 settembre in poi.

Dove vedere la diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello 2023 in tv e streaming online

Anche quest'anno, poi, gli spettatori e appassionati del reality show potranno seguire le vicende dei concorrenti della casa di Cinecittà attraverso la diretta 24 ore su 24 che sarà trasmessa su Mediaset Extra e anche in streaming online su Mediaset Infinity.

Per quanto riguarda la striscia del daytime, dal lunedì al venerdì ci sarà spazio nel pomeriggio di Canale 5. Al termine di Uomini e donne, dal 12 settembre in poi, ci sarà spazio per una breve striscia che andrà in onda dalle 16:10 alle 16:20 circa. Spazio anche su Italia 1 per il daytime del GF, con la messa in onda prevista alle ore 13:00, subito dopo Studio Aperto.

In attesa di vedere in onda le nuove puntate del reality show Mediaset in tv, le anticipazioni sul cast rivelano che quest'anno non ci saranno solo concorrenti famosi.

Le novità del Grande Fratello 2023: chi c'è nel cast del reality show

L'idea è stata quella di puntare su un ritorno alle origini per il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, di conseguenza, all'interno della casa più spiata d'Italia entreranno anche dei concorrenti sconosciuti.

Volti giovani scelti attraverso i casting che si sono svolti nel corso di questa estate, avranno la possibilità di mettersi alla prova e cercare così di arrivare fino alla finalissima di questa edizione.

Il gran finale, stando alle prime anticipazioni, dovrebbe essere fissato per metà gennaio ma non si esclude che Mediaset possa allungare la durata del reality show e farlo proseguire fino a marzo 2024.