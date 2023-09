La soap opera turca My home my destiny dopo il debutto su Canale 5, sta continuando a fare compagnia ai telespettatori italiani su Mediaset Infinity in cui sono disponibili tutti gli episodi già andati in onda. In quelli che verranno trasmessi sulla piattaforma dall’11 al 15 settembre 2023, Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) finiranno per discutere a causa dell’intromissione di Mujgan (Zeynep Kumral), la sorella del meccanico.

Faruk (Engin Hepileri) spezzerà il cuore alla fidanzata Emine (Naz Göktan), poiché la abbandonerà per sposare la ricca ereditiera Selin (Basak Aygün).

Trame My home my destiny, al 15 settembre: Zeynep e Mehdi litigano a causa di Mujgan

Le anticipazioni sulle puntate in programmazione da lunedì 11 a venerdì 15 settembre, raccontano che i due protagonisti assoluti Zeynep e Mehdi vivranno l’ennesima crisi. Questa volta l’aspirante avvocatessa si trasferirà a casa di Sultan, la madre della sua migliore amica Emine, poiché avrà bisogno di riflettere sul suo matrimonio senza farsi condizionare.

Successivamente Zeynep e Mehdi si ricongiungeranno, ma purtroppo a farli litigare questa volta ci penserà Mujgan, la quale non riuscirà proprio ad accettare il fatto che suo fratello abbia deciso di restare con la moglie.

Mehdi e Zeynep non riescono a chiarire, Faruk in procinto di sposare Selin

A seguito di un litigio, Mehdi e la moglie Zeynep cercheranno di fare pace in terrazza senza riuscirci: in particolare la fanciulla non si sentirà capita dal meccanico.

Per terminare Faruk metterà fine alla storia d’amore con Emine senza darle alcuna spiegazione: il giovane rampollo sarà in procinto di convolare a nozze con Selin su ordine del padre.

Riassunto episodi dal 4 all'8/09: Faruk pedinato da Emine, Benal in ospedale

Negli episodi trasmessi dal 4 all’8 settembre, c’è stata tensione tra Zeynep e Mehdi a causa della convivenza con Benal. Zeynep dopo essersi laureata è stata assunta nell’ufficio legale di Baris.

Nel contempo Faruk dopo essere stato costretto dal padre a sposare Selin, ha convinto la fidanzata Emine a trasferirsi in un’altra casa.

Quest’ultima ha sospettato che il suo amato abbia un’amante, e quando ha deciso di pedinarlo l’ha sorpreso con Selin: il giovane rampollo si è giustificato con Emine, dicendole di continuare a frequentare la ragazza che suo padre gli ha imposto di sposare per compiacerlo. Emine ha telefonato a Zeynep senza ricevere alcuna risposta.

Benal dopo aver discusso con Zeynep è stata sequestrata dall’ex marito Serhat: fortunatamente l’infermiera è stata salvata dalle forze dell’ordine, ma poco dopo le sue condizioni sono state critiche. Benal è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, e Zeynep si è sentita in colpa quando i medici non hanno sentito il battito del bambino dell’infermiera.