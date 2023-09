La possibile rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sta facendo discutere gli appassionati di gossip. Su Instagram, Selvaggia Roma si è lasciata andare a un duro sfogo al punto da sostenere che la coppia non sia mai "sana" visto che anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 i due litigavano spesso. La critica dell'influencer nasce dal fatto che l'ex coppia ha avuto una bambina solamente lo scorso 12 maggio.

Il commento di Selvaggia Roma

Tramite il suo account Instagram, Selvaggia Roma ha espresso la sua opinione sulla rottura dei "Basciagoni".

Scendendo nel dettaglio, ha commentato una pagina che ha trattato l'argomento: "Essere così incoscienti e senza riflettere, fare un figlio su basi che non ci sono mai state. Avete ‘tirato’ una coppia che già era tossica dagli inizi". Il riferimento è al fatto che Sophie e Alessandro sono diventati genitori di Céline Blue solamente lo scorso 12 maggio 2023. In merito alla definizione di "tossica" il riferimento riguarda che i due ex gieffini all'interno della casa di Cinecittà discutevano spesso in modo piuttosto animato, tanto che lo stesso Alfonso Signorini una volta aveva rimproverato la coppia. Ma non è tutto perché Selvaggia ha riservato un'ulteriore critica ad Alessandro e sua sorella sostenendo che si credono di essere due persone molto famose, quando in realtà sono odiosi e irrispettosi.

Parlando del deejay ligure, Roma ha affermato: "Lui è molto maleducato tra l'altro".

L'influencer ha precisato di avere avuto modo di conoscere Basciano, per questo motivo ha riservato una critica personale. Al contrario, Sophie Codegoni non la conosce molto bene quindi non si sente di esprimere un giudizio personale.

Alla faccia dell'amicizia leale e sincera! Guardate il like all'articolo! Che gentaglia 🤮#basciagoni pic.twitter.com/iP8pVvZwDP — alessandro8922_2 (@2Alessandro8922) September 3, 2023

Il gesto di Sophie Codegoni

Da quando si parla di possibile rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i due diretti interessati non hanno proferito alcuna parola.

Tuttavia, un gesto dell'influencer milanese non è passato inosservato: su X (Twitter) un utente ha criticato un amico vicino a Basciano per avere messo un like ad un articolo in cui si parlava della rottura fra i "Basciagoni". Sophie a sua volta ha messo un like, confermato in parte il momento delicato della coppia. Dal canto suo, Alessandro continua a restare in silenzio ma ha rimosso il follow alla compagna e alla suocera Veronica Pasciuti.

Inoltre un utente ha segnalato a Deianira Marzano di aver visto Codegoni qualche giorno fa con le valigie a casa della mamma. In un primo momento l'utente non aveva dato peso alla cosa, poiché pensava che volesse trascorrere qualche giorno a casa della mamma. Al contrario, oggi l'immagine di Sophie acquista un altro valore.